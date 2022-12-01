FTX创办人否认尝试欺诈

（早报讯）加密货币交易平台FTX创办人弗里德否认欺诈，并称自己也因为FTX破产而几乎一无所有。

据路透社、彭博社和英国广播公司（BBC）报道，弗里德（Sam Bankman-Fried）星期三（11月30日）通过视频连线，在《纽约时报》DealBook峰会上接受专栏作家索尔金（Andrew Ross Sorkin）采访时说，他并非有意将FTX的客户资金，与他拥有的交易公司Alameda Research的资金放在一起，并认为自己不应承担任何刑事责任。

弗里德回答提问时说，他没有故意误导投资者，“我从来没有试图欺诈”。

然而，他多次被问及FTX和其他机构包括Alameda之间的资金流动细节时，他对细节的描述并不完整。他否认自己完全知道Alameda在FTX所扮演的角色，并声称他对这则信息感到意外。

他也否认自己从FTX转移了任何个人资金，并说他现在几乎一无所有。他说自己现在只剩下一张信用卡，关联的银行账户上有10万美元（约13万6000新元）。

30岁的弗里德在巴哈马群岛连线。这是自FTX上个月破产后，弗里德首次“公开露面”。他的律师曾建议他不要公开发言，但他选择不理会他们。

路透社曾引述消息人士报道，弗里德将100亿美元的FTX客户资金，秘密转移到Alameda。消息人士也说，至少10亿美元的客户资金从FTX平台上消失。

弗里德曾在11月告诉路透社，FTX并没有进行秘密转账。