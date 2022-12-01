希盟与国阵首次同台造势

（早报讯）向来在政治领域斗得你死我活的希望联盟（希盟）与国民阵线（国阵），星期三（11月30日）晚间首次在彭亨州刁曼岛同台为国阵候选人造势。这是希盟与国阵今年大选后在彭亨州、霹雳州及联邦组成联合政府后，首次同心协力面对选举。

刁曼州选区原定在11月19日与全国大选同步投票，但因61岁的国盟伊斯兰党候选人尤努斯当天凌晨3时30分在医院病逝，选委会于是宣布11月24日重新提名，并在12月7日投票。

希盟的国家诚信党（诚信党）原本派出候选人参与角逐。希盟与国阵在联邦组成联合政府后，诚信党宣布退选，并表明将协助国阵候选人佐哈里竞选。

诚信党主席莫哈末沙布星期三晚间首次在国阵的造势活动舞台演讲时说，这种新鲜尝试让他心跳加速，不过他仍尊重希盟的决定。他透露：“星期二的希盟会议要求我星期三出席刁曼州席的国阵政治讲座会，并向选民宣布：国阵候选人这次也代表希盟参选。”

莫哈末沙布希望希盟与国阵的合作，有助解决联邦政府和彭亨州政府的问题，并希望国盟能给希盟与国阵在联邦及彭亨州联合政府五年时间执政，到下届大选才再次一决高下。

来自希盟人民公正党的雪兰莪州务大臣阿米鲁丁，以及来自国阵巫统的彭亨州务大臣旺罗斯迪都出席了造势活动。阿米鲁丁也是彭亨州希盟主席。