周四美市盘前退低 重点谈维多利亚的秘密

星期四（12月1日）重点：

在前一天大涨后，美国华尔街股市主要股指期货星期四（12月1日）下跌。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌5.90点或0.14％，报4074.20点；纳斯达克100指数期货下跌33.20点或0.28％，报11996.90点；道琼斯指数期货则退低81.80点，报34508.00点。

联储局主席鲍威尔隔夜（11月30日）发表谈话说，央行可能最早在12月放缓加息步伐。这个消息即刻带动华尔街股市隔夜大幅收高。

标准与普尔500指数隔夜大涨122.48点，闭市报4080.11点。重量级的道琼斯指数则上涨737.24点，闭市报34589.77点。以科技股为主的纳斯达克100指数也攀高4.58％或526.61点，以12030.06点收市。

美国股市隔夜的交易在鲍威尔讲话之后突然变得非常活跃，交易所的总成交量达150亿股，比过去20天的111亿股平均成交量要高出许多。

盘前交易重点：

中资电动车制造商蔚来、小鹏和理想星期四先后发布了11月份的交货数字。三家电动车制造商的交货量同比都取得显著增长。今晚盘前这三只股的股价都偏低，截稿时跌幅介于3%至9%之间。

在研发和营销费用大幅上涨的打击下，云端科技公司Snowflake隔夜公布了比预期更大的季度亏损。该公司还预测第四季度产品营业额将增长49%至50%，比上一季度的67%缓慢。Snowflake股价今晚盘前下跌7.43美元，截稿时报135.47美元。

Biogen Inc实验性的阿尔茨海默氏症药物在一项备受关注的试验中，证实了能够减缓认知能力下降。这个消息一传开，即刻带动Biogen Inc股价隔夜上涨4.7%。不过，Biogen Inc股价在今晚盘前交易中稍微退低0.17美元，截稿时报305.00美元。

送餐服务DoorDash Inc隔夜宣布，在面对全球经济放缓之际，公司将裁员约1250名员工人以降低成本。DoorDash Incs股价在今晚盘前交易中下跌0.32美元，截稿时报57.93美元。

今天下文我们来看看美国内衣品牌维多利亚的秘密（Victoria's Secret）的业绩报告。今晚盘前该股下跌1.07美元，截稿时报44.93美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Salesforce Inc、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

维多利亚的秘密说，虽然刚过去的黑色星期五和该周末的销售成绩令人鼓舞，但是公司今年第四季度的销售额也“反映出消费者在充满挑战的经济环境中，对消费持谨慎态度”。（彭博社）

维多利亚的秘密（Victoria's Secret）

（纽约证券交易所代码：VSCO）

（早报讯）美国知名内衣品牌维多利亚的秘密在隔夜发布的业绩，正发出美国消费减弱的信号。

根据这家公司的业绩报告，尽管国际销售额在许多国家疫情限制放松后出现反弹，但在北美商店销售额下降的拖累下，公司第三季度的总销售额下降了8.5%至13亿2000万美元。

再加上不断展开的促销活动，反映该公司的盈利能力的毛利率也有所收窄。这个季度的盈利已经下降至2400万美元，即每股盈利0.29美元，比一年前的7500万美元，即每股盈利0.81美元逊色许多。

不过，维多利亚的秘密这次的业绩与FactSet搜集的分析师普遍预测相比，即每股盈利0.24美元，以及营业额13亿3000万美元，算是没有偏离太多。

这些数据突显出美国零售商生意难做，因为消费者的消费能力普遍受到通货膨胀的影响。服装等公司面对的挑战尤其严峻，因为食品和能源等项目都占据了消费者开支预算的大部分。

维多利亚的秘密在业绩文告中说：“与去年相比，客户的购买数量，以及进入商店后实际购买的顾客百分比都下降了。这显示现在的消费者都变得非常谨慎，对开支的意识也提高了。”

维多利亚的秘密高管也说，虽然刚过去的黑色星期五和该周末的销售成绩令人鼓舞，但公司今年第四季的销售额也“反映出消费者在充满挑战的经济环境中，对消费持谨慎态度”。

Tipranks只有两名分析师给予维多利亚的秘密股票评级，一名给该股“买进”评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是46.00美元。以隔夜的46.00美元闭市价计算，分析师似乎认为这只股目前股价已经完全反映出它的实际价值了。