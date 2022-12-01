缅影子政府代总统：约2000亲民主人士战死

（早报讯）缅甸民族团结政府代总统杜瓦拉希拉称，至少有2000名亲民主人士在与军政府作战时阵亡，并敦促盟友提供军事援助。

杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）在路透社星期四（12月1日）公布的访谈中说：“我们将（这些死难者）视为我们必须付出的代价。”

民族团结政府是反对派成立的影子政府，成员包括被军政府推翻的民选政府人员。70多岁的杜瓦拉希拉曾在家乡克钦邦当教师和律师，目前与家人流亡在外。军政府将他和影子政府成员列为恐怖分子，禁止缅甸人与他们联系，但影子政府仍获得民众的广泛支持。

关注缅甸局势的人权组织缅甸政治犯援助协会的数据显示，除了有2000人阵亡，另有2500多个缅甸平民在其他地区死亡，并指有大部分是在镇压抗议行动中丧生。

杜瓦拉希拉指军政府部队使用战斗机围剿亲民主作战成员。他说：“如果我们有防空武器，可以肯定地说，我们可以在六个月内取得胜利。”

他也说：“如果我们获得的支持，能像乌克兰那样从美国和欧盟那里获得相同的支持，人民惨遭屠杀的苦难就会立即停止。”

西方国家已对缅甸民族团结政府表达支持，并制裁缅甸军方指挥官和相关公司，但尚未向反对派提供军事援助，并认为亚细安是最适合解决这场危机的国际组织。