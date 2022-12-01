亚洲多地制造业步入寒冬 PMI低于荣枯线

（早报讯）亚洲制造业11月步履维艰，面对着成本上升、本币贬值和全球需求降温的局面，而且未来几个月压力还将持续。

彭博社报道，星期四（12月1日）的标普全球制造业采购经理指数（PMI）显示，亚洲制造业在降低产量，减少就业岗位，企业信心更加低迷，并预计欧美客户将进一步削减支出。

越南制造业11月PMI跌至47.4，前值为50.6，降幅为亚洲最大，一年来首次跌破荣枯线。

日本制造业PMI近两年来首次跌破荣枯线。台湾和韩国等电子生产中心同样疲软，由于海外需求减少，企业降低采购和库存。PMI数据表现不佳，再度表明随着全球贸易降温，制造业在步入漫长寒冬。

金融信息公司标普全球市场情报的经济组副主任安娜贝尔·菲德斯（Annabel Fiddes）指出，台湾制造业PMI较10月略有上升，但仍在41.6，低于荣枯线，“是2009年全球金融危机以来最弱表现”。

她补充道，未来12个月展望悲观得“令人难以置信”，企业“认为情况不会很快好转”。

她还说，通货膨胀压力和金融环境收紧，全球经济环境日益具有挑战性，预计将抑制未来几个月的表现。

财新中国制造业PMI报49.4，连续第四个月低于荣枯线50，证实了官方PMI发出的信号。中国制造业和服务业活动11月份进一步萎缩，经济增长可能保持疲弱。