拜登愿与普京会谈 俄方展现结束战争意愿是先决条件

（早报讯）美国总统拜登和法国总统马克龙对乌克兰战争的立场一致。拜登说，他对与俄罗斯总统普京会面持开放态度，先决条件是，普京必须展现结束这场战争的意愿。马克龙说，法国将增加对乌克兰的军事支持，绝不会勉强乌克兰做出妥协的事。

《纽约时报》和路透社综合报道，正在美国进行国事访问的马克龙星期四（12月1日）到白宫和拜登进行三小时会谈后，两人一起召开新闻发布会。

拜登说，他近期没有和普京联系的计划。“我对与普京谈话做好准备，如果他正在考虑如何结束这场战争的话。（但）他还没有这个打算。”

拜登也强调，他不会在与北大西洋公约组织协商之前就与普京见面，“我不会自行做这个决定”。

马克龙用英语说，支持乌克兰关乎“我们的价值观”，如果我们“不坚持维护这些原则，这个世界就没有了稳定”。

马克龙也说，法国将增加对乌克兰的军事支持，“我们永远不会要求乌克兰人接受他们无法接受的妥协”。

争取欧洲和北约一致给予乌克兰支持，是拜登政府最为关切的事。德国总理朔尔茨近期称，德国对乌克兰的支持坚定不移，而马克龙此前说，他将在未来几天与普京通话。自乌克兰战争爆发以来，马克龙经常与普京保持联络。

马克龙坚持，俄罗斯和乌克兰必须找到重返谈判桌的途径。