【世界杯】日本撞翻斗牛士当小组盟主 德国抱憾出局

（早报讯）日本再屠龙，继在本届世界杯E组首场小组赛爆冷以2比1逆转德国后，本地时间星期五（12月2日）凌晨大战另一支前世界杯冠军西班牙时再复制相同戏码，最终以6分占据这个被视为“死亡之组”的头名；德国虽在另一场赛中以4比2打败哥斯达黎加，与西班牙同积4分，却因巨大的净胜球劣势而抱憾出局。

在败给日本及踢和西班牙后，德国面对着极为困难的出线条件，除了必须打败哥斯达黎加之外，还得祈求西班牙战胜日本，可惜事与愿违，遭遇了连续两届世界杯止步小组赛的耻辱。这则是日本历史上首次连续两届世界杯闯入淘汰赛。

对垒日本，西班牙一如既往地控制比赛节奏。尽管前锋莫拉塔（Morata）在第11分钟先声夺人，但未能将在控球上的统治力转化为进球，却让他们付出代价，日本翼锋堂安律在下半场替补上场后不久就为球队扳平比分。

值得一提的是，堂安律在德国之役同样是替补建功，只是这次比上次更快为球队做出贡献。

短短三分钟后，日本再有斩获，堂安律在禁区右侧送出横传，三笘薰在皮球滚出底线前踢回球门前，田中碧推射空门入网，裁判在检查过录像助理裁判（VAR）后判定进球有效，日本最终以2比1取得胜利。

西班牙一度濒临淘汰

当哥斯达黎加在第70分钟以2比1领先德国时，这样的成绩让西班牙的排名一度跌至第三，濒临淘汰，所幸德国队最终重夺领先权，让西班牙得以凭净胜球优势重回E组次席，有惊无险地取得16强门票。

西班牙与日本将在16强赛中分别对垒F组正副盟摩洛哥及克罗地亚。克罗地亚是上届世界杯亚军，实力照理在摩洛哥之上，西班牙对上摩洛哥不禁给人因祸得福的感觉。

哈弗茨（中）梅开二度，助德国4比2打败哥斯达黎加，可惜日本获胜让一切变得白费。(法新社）

唯有获胜才能保住出线希望的德国队，今晨取得了良好开局，凭翼锋格纳布里（Gnabry）的进球取得领先，但第58分钟已被对方球员特赫达（Tejeda）扳平比分，而随着门将诺伊尔（Neuer）在第70分钟送上乌龙球，哥斯达黎加瞬间以2比1反超。不过，场上的局势很快再出现变化，哈弗茨（Havertz）在换下穆勒（Muller）后，于第73及第85分钟连续破门，菲尔克鲁格（Fuellkrug）也在第89分钟进攻得手，助德国队最终以4比2获胜，可惜日本获胜让一切变得白费。