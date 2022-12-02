美42跨党派参议员警告中国 不要暴力镇压抗议活动

（早报讯）美国42名跨党派参议员星期四（12月1日）警告中国，不要对国内抗议活动进行任何暴力镇压，称这将对美中关系造成“巨大损害”。

美国之音引述路透社的报道称，以民主党的默克利、共和党籍的参议院少数党领袖麦康奈尔、沙利文和托德·扬为首的42名参议员，致信中国驻华盛顿大使秦刚说，他们正非常密切关注中国的抗议活动。

参议员们在信中写道，“我们也在密切关注中国共产党对抗议的反应”，并指北京在1989年对抗议学生暴力镇压，据称造成数百人甚至数千人死亡。

信中指出：“我们以最强烈的措辞警告中共，不要再次对只想获得更多自由的中国和平抗议者进行暴力镇压。如果发生这种情况，我们认为这将对美中关系带来严重后果，将造成巨大损害。”

最近几天，中国全国范围内爆发了反对世界上最严厉防疫封控措施的抗议，这些抗议活动被认为是中国国家主席习近平2012年上台以来前所未有的公开反抗。

30年前，在天安门广场发生了血腥镇压后，美国和许多西方国家政府曾对中国实施制裁。

去年，美国、欧盟、英国和加拿大对涉嫌在新疆地区侵犯人权的中国官员实施制裁，华盛顿将中国政府的镇压行动称为针对穆斯林少数民族的“种族灭绝”。

白宫11月28日说，支持中国民众和平抗议的权利，但没有批评北京。

拜登政府对中国抗议活动的谨慎回应招致了共和党人的抨击，但一些分析人士认为，考虑到美中关系的波动，以及中国政府有借机指责抗议活动获“境外势力”支持的风险，谨慎回应是正确做法。