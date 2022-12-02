美韩日向多名朝鲜个人及实体祭出新制裁

（早报讯）美国、韩国和日本宣布对朝鲜的新制裁行动，以回应平壤11月进行最新及规模最大的洲际弹道导弹试射。

路透社报道，美国财政部星期四（12月1日）制裁了三名与朝鲜武器计划有关的朝鲜高级官员。

被美国制裁的三人分别是全日浩（Jon Il Ho）、刘进（Yu Jin）和金秀吉（Kim Su Gil），这三人4月间已被欧盟制裁。

朝鲜今年以来已发射了六十多枚导弹，并在11月18日进行了洲际弹道导弹试验。国际社会担心朝鲜可能会进行2017年以来的首次核试验。

美国财政部说，全日浩和刘进分别担任朝鲜军需工业部的副主任和主任，在大规模杀伤武器研制方面发挥了重要作用。

金秀吉2018年到2021年间担任朝鲜人民军总政治局局长，负责大规模杀伤武器计划相关决策的执行监督。

韩国外交部星期五也宣布，在对朝单边制裁名单中添加涉及朝鲜研发核导、规避制裁相关活动的八名个人和七个实体。被制裁者中包括一名新加坡人和一名台湾人。

美国于2018年1月至2022年10月实施的制裁，已把这八名个人和七个实体列为制裁对象。

另外，日本外交部也宣布向三个实体和一名个人实施新制裁，其中包括涉嫌进行网络攻击的黑客组织Lazarus Group。