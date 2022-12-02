拜登推动民主党初选在黑人选民占多数的南卡掀开帷幕

（早报讯）知情者透露，美国总统拜登正在推动2024年总统选举民主党内初选在南卡罗来纳州拉开帷幕。

路透社报道，掌握直接信息者星期四（12月1日）说，拜登希望在南卡罗来纳州举办第一场民主党初选，以凸显民主党竞选活动的多元性。这一州有超过一半的民主党登记选民是黑人。

拜登在写给民主党人的一封信中说：“数十年来，黑人选民数一直是民主党的骨干支柱，但在早期的初选程序中，他们一直被排在末尾位置。我们不能再把这些选民的支持视为理所当然。”这封信已在网上发布。

依照拜登的计划，民主党内初选第二站在新罕布什尔州和内华达州举行，第三周在佐治亚州，第四周在密歇根州举行。

然而，艾奥瓦州和新罕布什尔州已立即表明，他们可能不会遵照民主党领袖的决定行事，还是会比南卡罗来纳州更早举行党内初选。

按美国总统选举目前“超级星期二”的排列，民主党初选首站在艾奥瓦州举行，之后依次为新罕布什尔州、内华达州，然后才到南卡罗来纳州。

新华社报道，艾奥瓦州党团会议是艾奥瓦州民主党和共和党成员每两年举行一次的选举活动。与美国其他大多数州的初选是注册选民前往投票站投票不同，艾奥瓦州的党团会议是聚集在当地的核心小组会议上，对候选人进行讨论和投票。在总统选举和中期选举期间，注册的艾奥瓦州选民都会在各自选区的党团会议中为其所支持的政党投票。党团会议同时还用以选拔县代表大会和党委委员会的代表。

艾奥瓦预选被视为美国总统选举选情的第一个风向标。自1976年以来，除了曾与奥巴马争锋的共和党总统候选人麦凯恩在艾奥瓦州预选中跌出前三、排名第四外，最终赢得两党提名者都在艾奥瓦州预选中进入了前三名。

如果南卡罗来纳州确定成为民主党初选首站，这可能标志着艾奥瓦州党团会议的影响力减弱。这也表明民主党因应不断变化的人口结构而做出调整。

预计民主党全国委员会（DNC）规则小组将于星期五及星期六两天在华盛顿举行会议后做出决定。

民主党全国委员会和白宫都没有对路透社的报道置评。