周五美市盘前几乎持平 重点谈特斯拉新电动卡车

星期五（12月2日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（12月2日）几乎持平，投资气氛显得谨慎。在近期大幅上涨后，美国股市趋于稳定。市场投资者正等待美国月度就业报告出炉，以寻找联储局下一步政策措施的线索。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌0.10点，报4076.50点；纳斯达克100指数期货也微跌6.80点或0.06％，报12035.10点；道琼斯指数期货则退低24.40点，报34370.60点。

重量级的Salesforce股票隔夜（星期四）的抛售打压了道琼斯指数，但是科技股一般走势稳定，使得华尔街股市主要股指隔夜收盘时有起有落。

标准与普尔500指数隔夜微跌3.54点，闭市报4076.57点。重量级的道琼斯指数则跌194.76点，闭市报34395.01点。以科技股为主的纳斯达克100指数上升0.10％或11.84点，以12041.89点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是117亿股，比过去20天的113亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

模因股票之一的AMC Entertainment股价在隔夜飙升了13.00%，创下六个月以来的最大涨幅。该股在星期五晚上盘前交易中继续上涨2.94%，截稿时报8.41美元。

软件供应商UiPath Inc刚发布的季度业绩和对业务前景的预测，双双超越华尔街股市分析师的普遍预测，带动该公司股价在星期五晚上盘前上涨10.60%或1.37美元，截稿时报14.29美元。

星期五下文我们来看看电动车巨头特斯拉（Tesla）隔夜首次交出的电动卡车。星期五晚上盘前该股起0.76美元，截稿时报195.46美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、AGNC Investment Corp、亚马逊（Amazon）和Meta Platforms。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

图为12月1日在美国内华达州举行的特斯拉电动卡车交货直播揭幕仪式，特斯拉首席执行官马斯克与特斯拉车工程部高级经理普里斯特利（Dan Priestly）在对话。（路透社）

特斯拉（Tesla）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

（早报讯）电动车巨头特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）隔夜亲自把公司首批重型卡车，交付给公司旗下大客户百事可乐（PepsiCo）。但是在整个交货仪式中，马斯克只字不提这款新卡车的定价、生产计划、今后销量等讯息。

百事可乐是在2017年向特斯拉订购100辆电动重型卡车的。它这次也使用了特斯拉电动卡车参加内华达州发布会的零食运送活动，完成了电动卡车的“首航”货运活动。

其他公司如Brewer Anheuser-Busch、联合包裹（United Parcel Service Inc）和沃尔玛（Walmart Inc）等也已经向特斯拉预订了同款电动卡车。但是特斯拉也没有在隔夜的交货活动中，提及任何有关这些订单或交货日期等详情，也没有说明它的电动卡车的营运成本与市场现有的柴油卡车相比到底有多少不同。

马斯克是在完全没有接受任何提问的情况下结束整个交货仪式的。这与他往常在其他特斯拉活动中有问有答的作风很不一样。

特斯拉最初是在2017年首次让它的电动卡车亮相。他们原本定在2019年开始投入生产。但是这个时间目标一直被延后。结果在后来的几年里，特斯拉的竞争对手一个一个也开始推出自己的电动卡车，分薄了这个市场。

例如：沃尔玛虽然与特斯拉订购了电动卡车，但是该零售巨头仍一直在加州测试另一电动卡车制造商Freightliner的eCascadia，以及Nikola的Tre BEV卡车。

这次的电动卡车交货仪式是在隔夜股市收盘后进行的。隔夜特斯拉股价闭市报194.70美元。该股今年迄今已下跌约45％，市值缩水约5000亿美元，目前市值约6150亿美元。

在Tipranks的28名分析师当中，有18名给予特斯拉股“买进”，八名给予“持守”，两名给予“卖出”，一年期限平均目标价是307.72美元。以隔夜的194.70美元闭市价计算，分析师认为该股还有58.05％的向上潜能。