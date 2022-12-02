马国28内阁部长名单出炉

（早报讯）马来西亚首相安华星期五（12月2日）晚宣布，国阵兼巫统主席阿末扎希和砂拉越政党联盟党督、砂土保党高级副主席法迪拉出任副首相。

安华还在首相署召开记者会时公布了新内阁阵容，包括他本人在内共28名内阁部长，但安华并未公布副部长的名单。

《东方日报》报道称，尽管安华曾多次表态将缩减内阁规模，但他星期五公布的内阁名单中，也有八个部门，共27名部长。

以下是安华宣布的完整内阁名单：

首相：安华（兼任财政部长）

副首相：阿末扎希（兼任城乡发展部长）

副首相：法迪拉尤索夫（兼任原产及种植业部长）

交通部长：陆兆福

粮食安全部长：莫哈末沙布

经济部长：拉菲兹

地方政府部长：倪可敏

国防部长：莫哈末哈山

工程部长：亚历山大（Alexander Nantha Linggi）

内政部长：赛夫丁纳苏丁

贸工部长：东姑扎夫鲁

高教部长：卡立诺丁

科学及科技部长：郑立慷

妇女、家庭及社会发展部长：南茜（Nancy Shukri）

国内贸易及生活开销事务部长：沙拉胡丁

法律及制度改革事务部长：阿莎丽娜

天然资源、环境及气候变化部长：聂纳兹米

企业和合作社发展部长：依温（Ewon Benedict）

外交部长：赞比里（Zambry Abd Kadir）

旅游部长：张庆信

数码通讯部长：法米法兹

教育部长：法丽娜（Fadhlina Siddiq）

国家团结部长：亚伦（Aaron Ago Dagang）

宗教部长：纳因默达（Naim Mokhtar）

青年及体育部长：杨巧双

人力资源部长：西华古玛

卫生部长：扎丽哈（Zaleha Mustafa）

首相署（沙巴及砂拉越）：阿米占（Armizan Mohd Ali）