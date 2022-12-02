公正党获最多部长名额 巫统和砂盟行动党紧随其后

（早报讯）马来西亚首相安华星期五（12月2日）晚宣布的28人内阁阵容中，希盟的公正党获得最多部长职，接下来是巫统、砂盟与行动党。

《当今大马》报道称，在安华内阁中，希盟共有15名部长，即公正党八人、行动党四人、诚信党两人与民统党一人。

国阵则获得六个部长名额，全由巫统人选担任，其他国阵成员党完全落空。

据了解，除了巫统党主席阿末扎希、署理主席莫哈末哈山、副主席卡立诺丁都受委重要职务外，当初强烈反对与希盟合作的领袖如前首相依斯迈沙比里、前国防部长希山慕丁均未入阁。

安华也委任前伊斯兰法庭首席法官纳因（Mohd Naim Mokhtar），以受委上议员的方式入阁。

安华内阁将有四名上议员，除了纳因，另三人皆是政治人物。

另据《东方日报》报道，多名重量级政党领袖未获马来西亚首相安华委任部长职位，包括民主行动党主席林冠英，以及署理主席哥宾星。

希盟的盟党，包括民兴党主席沙菲益和民主联盟党（MUDA）主席赛沙迪，以及他们的国会议员，同样没有入榜。

林冠英曾在内阁名单出炉前回应说，相比自己入阁与否，国家未来不能被窃取才是更加重要的，指内阁的任命是安华的特权。

其他成员党，如马华总会长魏家祥、丹绒比艾国会议员黄日昇、国大党及沙巴人民团结党的国会议员，同样未能入阁。

据安华公布的新内阁阵容，包括他在内，共有28名内阁部长。