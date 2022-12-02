习近平向欧盟负责人透露 中国可能放宽疫情管控

（早报讯）欧盟官员星期五（12月2日）说，中国国家主席习近平在与欧洲理事会主席米歇尔会谈时透露，冠病奥密克戎变异株的弱化，为中国放宽疫情管控开出了一条路。

欧洲理事会主席米歇尔星期四（12月1日）在北京与习近平会谈。法新社引述与会的欧洲高级官员叙述，当米歇尔询问起中国近期的示威活动时，习近平回应表示，三年防疫已让中国人民感到沮丧（frustrated）。

法新社报道，米歇尔星期四（1日）在北京与习近平会面时，谈到中国境内的冠病措施。

根据一名欧洲高级官员对这次会晤的描述，习近平告诉米歇尔，在经历了三年的冠病疫情后，中国“人民感到沮丧”（frustrated）。

中国强硬推行动态“清零”政策引发民众强烈不满，上海、北京、广州等地陆续出现抗议严厉防疫的示威浪潮，为平息民怨，部分城市正逐步放松管制措施，如每日的冠病检测。

这名欧洲官员透露，米歇尔向习近平建议，中国应效仿欧洲，同意开展疫苗接种活动，而不是采取封锁措施来控制病毒传播。

习近平则告诉米歇尔，“中国现在的冠状病毒主要是奥密克戎（Omicron）病毒，之前的德尔塔（Delta）病毒的致死率更高，奥密克戎的致死率更低，这为我们开放冠病限制开辟了道路，一些地区已经这样做了。”

米歇尔还向习近平询问了有关限制和抗议的情况，习近平说，在冠病疫情（暴发）三年后，他有一个问题，因为人们感到沮丧。

一位不愿透露姓名的欧洲高级官员说：“主要是学生或大学里的青少年。这是中国方面给出的解释。”

另一名欧洲官员则表明：“正如米歇尔向习主席解释的那样，在欧洲，我们最初在处理冠病疫情的第一阶段非常注重隔离、检疫和测试，但在一段时间过后，防控疫情的措施将着重在疫苗接种。”

这名官员补充说：“我的感觉是，这是一件有信息量的事情。也许我有一种感觉，中国将……越来越希望鼓励、激励其公民接种疫苗。另外，也许会稍微效仿一下欧洲的经验。”