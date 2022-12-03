【世界杯】喀麦隆1比0绝杀巴西仍无缘出线

（早报讯）被视为夺冠热门的“桑巴军团”巴西已在上一轮提前出线，此役毫无晋级压力的他们在本地时间星期六（12月3日）凌晨进行的卡塔尔世界杯G组赛，被十人作战的非洲国家喀麦隆以1比0击败，但后者依然无缘出线，因为同组的瑞士以3比2击败塞尔维亚。

巴西在这场比赛射门次数高达20次，其中有七次射正，但次次无功而返。反之，七次射门中只有三次射正的喀麦隆，在补时阶段凭借前锋阿布巴卡尔（Aboubakar）的头球成功破门，但后者在一分钟后因脱衣庆祝而吃下个人在世界杯的第二张黄卡，两黄变一红的他只能黯然离场。

喀麦隆在最后七分钟里只有十人作战，他们很好地将1比0的比分维持到比赛结束。

遗憾的是，这场胜利并没有改变喀麦隆在本届世界杯的命运，由于瑞士在同个时间进行的比赛击败塞尔维亚，喀麦隆只能以1胜1和1负排名小组第三，瑞士则因净胜球劣势以副盟身份出线，同样2胜1负积6分的巴西是G组正盟。

瑞士与塞尔维亚展开进球大战，瑞士前锋沙奇里（Shaqiri）在第20分钟首开记录后，塞尔维亚凭借前锋米特罗维奇（Mitrovic）和弗拉霍维奇（Vlahovic）的进球取得2比1的反超，但瑞士的昂博洛（Embolo）在半场结束前扳平比分。

瑞士一度以1比2落后，昂博洛在半场结束前助球队扳平比分。（路透社）

进入下半场，比赛开始仅八分钟，瑞士重新夺回领先权，中场弗罗伊勒（Freuler）攻破塞尔维亚城池改写比分，全队也将3比2的领先优势维持到终哨响起。

小组赛已全部结束，正盟巴西的下一轮对手是较早时惊险胜出的韩国，而瑞士将与葡萄牙争夺复赛资格。16强的结果出炉后，欧洲依然占据最多席位，多达八个，而亚洲则以三席创造历史（澳大利亚属于亚足联），南美和非洲各占据两席，中北美洲有美国成功出线。

这项结果也写下了世界杯历史新篇章，这是世界杯16强史上首次集齐六大洲（南美洲、北美及加勒比地区、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲）球队。