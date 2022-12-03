伊党呼吁吉打巴东色海民众 以选票向希盟表明拒绝盗贼政府

（早报讯）马来西亚吉打州国民联盟主席兼吉打州大臣沙努西呼吁巴东色海选民，用手中的选票向希望联盟与国民阵线组成的团结政府，表明拒绝盗贼成为政府的决定。

《星洲日报》报道，也是伊斯兰党领袖的沙努西揶揄希盟和国阵在竞选时互相攻击，希盟还信誓旦旦地呼吁人民拒绝贪腐，勿让盗贼执政。如今这两个南辕北辙的阵营联盟合作，夺走了国盟的执政权。

沙努西星期五（12月2日）晚在巴东色海为国盟候选人阿兹曼站台，还当场唱起了希盟的《谁支持盗贼》，讥讽希盟言行前后不一。他希望巴东色海国席和彭亨刁曼州的选民，利用下周投票机会向团结政府表达心中的不满。

沙努西星期五晚原定于晚上9时左右抵达西塘卡南，准备在当地一座羽毛球馆，由他和专程从亚罗士打到巴东色海的大臣羽毛球队，与当地居民进行一场友谊赛。但沙努西临时走访另外几个地点，迟至晚上11时30分才抵达西塘卡南。

超过百名国盟支持者从晚上10时开始耐心等候，并聆听国盟领袖的演说。但阿兹曼因必须出席其他地方的活动，使得他无法抽身到西塘卡南。

吉打州巴东色海国会议席选举将于12月7日投票，该选区早前因一名候选人突然逝世而延后投票。彭亨州刁曼州选区和巴东色海的情况一样，一名候选人选前突然去世，展延至12月7日投票。