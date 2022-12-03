杰菲里：沙巴立新党已决定退出国盟

（早报讯）马来西亚沙巴立新党主席杰菲里说，沙巴立新党“基本”已决定退出国民联盟。

“当今大马”引述《自由今日大马》星期五（12月2日）的报道称，杰菲里说，沙巴立新党（STAR）政治局讨论后，已决定跟国盟“离婚”，近期内就会正式宣布决定。

“这就是答案。如果你向左，我向右，这基本上意味着我们已经离婚。”

国盟共有五个成员党，即土著团结党、伊斯兰党、民政党、沙巴立新党和沙巴进步党（SAPP）。

沙巴立新党和沙巴进步党同时在沙巴，与土团党沙巴分部、沙巴团结党（PBS）及沙统（USNO）组成沙巴人民联盟（GRS），而沙民阵已表态支持首相安华领导的团结政府。

另外，杰菲里还透露，安华已承诺落实《1963年马来西亚协议》（MA63）。

杰菲里说：“我们近日见了首相，讨论是否会延续1963年马来西亚协议内阁特别委员会（MKMA63）。他回应说，如果我们可以直接落实，为何还需要一个委员会？”

杰菲里说：“我问他是否确定，他说，‘是’。”

1963年，沙巴、砂拉越、新加坡与马来亚合组马来西亚联邦，两年后新加坡退出。根据《1963年马来西亚协议》，沙巴、砂拉越和马来亚在联邦的地位平等。联邦政府1976年修宪，阐明马来西亚由13个州组成，包括沙巴和砂拉越。这导致沙砂两州的地位从“邦”降级为“州”，沙砂民众多年来感到不满，尽管两地在教育、宗教、出入境管理等领域仍有一定的自主权。