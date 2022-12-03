拉菲达评马国新内阁 戳破人民对正直诚实内阁的期望

（早报讯）马来西亚前国际贸易及工业部部长拉菲达说，首相安华委任有法庭案件在身者为副首相，以及让选举败选者进入内阁，是安华挂在脖子上完全没必要的负担。

《星洲日报》报道，拉菲达星期六（12月3日）在脸书贴出写给安华的公开信中，批评这项任命不和谐、没有必要，而且引发了许多问题。

她指这一任命戳破了人民对拥有一个正直和诚实的内阁的期望。

虽然拉菲达没有点名，但很明显，她所指的是被任命为副首相的国民阵线兼巫统主席阿末扎希和受委为国际贸易与工业部长的赛夫鲁。

阿末扎希目前还有官司在身，而赛夫鲁在第15届全国大选中竞选瓜雪国席落败。

委任选举败选者似滥竽充数

拉菲达说：“为什么需要任命一个正在等待一连串贪污案件结果的人入阁，而且还是副首相？的确，有人或许会说，在证明有罪之前，人是被假定无罪的。”

“但如果这个人最终被认定有罪，你就必须找一个替代的副首相。为什么现在要被迫任命？已经有另一位副首相了。”

拉菲达说，第二个问题是，委任在大选中的败选者进入内阁。她质问，难道没有更好的人选？只能滥竽充数？

“你委任被选民拒绝的人重新任命为上议员，以便他成为部长。可信度在哪里？当失败者被收编？还有其他人，也许更合适。一罐牛奶可以被两滴蓝靛污染。”

她形容这些委任是没有必要的负担，只能祝安华好运，并相信马来西亚人仍然会祈祷他成功领导国家。

至于其他任命，拉菲达对安华为组阁所付出的努力，给予了肯定。她认为总体而言，新内阁是一个可以接受和可信的内阁。

拉菲达说，马来西亚人对安华和他的政府寄予希望和信任，并希望他能证明，他是值得信任的。

她说，新内阁阵容也在资深和年轻一代之间取得平衡，并满足到团结政府各政党的需求。

拉菲达提醒内阁成员，要以人民和国家为先，无惧无畏地服务，以及要秉持最高标准的诚信，不直接或间接地为个人谋取利益。