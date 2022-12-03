拜登签署法案 阻止美国铁路罢工

（早报讯）美国总统拜登星期五（12月2日）签署防止铁路工人罢工法案，及时避免了一场可能摧毁美国经济的全国铁路大罢工，或在假期旺季面临重大供应链中断。

彭博社和路透社综合报道，美国参众两院分别在星期三和星期四以跨党派的表决结果大比数通过了这项法案，赶在下周全国铁路工人发动罢工之前由拜登签署成法，化解了这场危机。

依照防止铁路工人罢工法案，美国政府将强制实施一项由铁路公司、工会领袖和政府三方在几个月前敲定的一份协议，协议将涵盖代表11万5000名工人的12个工会。12个工会中有八个接受了协议，四个因协议不包括带薪病假而拒绝接受协议。

拜登说，签署防止铁路工人罢工法案是“正确的事”，不但挽救就业机会、保护数百万工薪家庭免受伤害和破坏，还能在节日期间保持供应链稳定，避免一场“经济灾难”。

法案生效后，未来五年铁路工人将加薪24%，期间每年发放1000美元（约1352新元）奖金。

铁路公司近年来削减劳动力和其他成本以提高利润，并一直强烈反对增加带薪病假，因为他们必须为此增聘员工。拜登承诺会继续推动替所有工人争取带薪病假。

铁路罢工可能会冻结近30%的美国货物总重量的运输，加剧已经飙升的通货膨胀，使美国经济每天损失高达20亿美元，并造成数百万铁路乘客滞留。