希盟：内阁成员先由各党提名 再由首相委任

（早报讯）马来西亚首相安华星期五（12月2日）宣布内阁名单并引起批评。希盟强调，这次入阁者都是先由各党提名，再由首相委任。这是为了避免再次发生类似2020年导致希盟政府倒台的内讧。

希盟通讯主任法米告诉《马来邮报》，希盟政府2018年5月上台后，时任首相马哈迪随心所欲委任内阁部长，引起希盟各党内部纷争。“希盟必须从以往的经验吸取教训，因为希盟执政22个月后倒台的主因，正是因为（首相）委任不符合政党意愿者出任部长。”

法米也是候任数码通讯部长。他说：“例如公正党在2018年并未提名（时任公正党署理主席）阿兹敏，因为他当时是雪州大臣。但突然（内阁名单）就出现他的名字，接着就这样受委（出任部长）了。”

法米指出，马哈迪当时最先委任出任部长的公正党领袖“最后几乎所有都是叛徒，这就是首相不尊重共识决策规则时引发的不稳定情况。”法米强调，希盟现任领导层因此已经吸取教训，新内阁成员是根据希盟、国阵、砂拉越政党联盟等各政党领袖决定的人选。“首相必须与各党协调，让各党提出自己的入阁人选。我们不干涉任何政党的内政，这是前首相犯下的错误。”

至于新内阁成员是否符合民众期待，法米认为，这应该取决各部长接下来的表现而非他们所属的政党。他说，尽管这次的内阁阵容存在争议，但人民必须了解联合政府必须遵守的规则。