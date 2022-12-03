马国内阁部长宣誓就职

（早报讯）马来西亚首相安华星期五（12月2日）宣布内阁阵容后，两名副首相与25名部长等27人星期六（3日）下午在国家王宫向国家元首阿都拉宣誓就职。

最先宣誓者是阿末扎希和法迪拉尤索两名副首相，其余部长接着以五人一组的方式宣誓。所有部长宣誓后，联邦法院首席大法官东姑麦润和政府首席秘书莫哈末祖基见证这些部长签署并接受委任状。宣誓仪式在下午4时10分完成。

首相安华与夫人旺阿兹莎、总检察长依德鲁斯哈伦、武装部队首长阿芬迪、警察总长阿克里沙尼、国会上议院主席莱士雅丁、国会下议院议长阿兹哈哈伦等人都出席了典礼。

安华11月24日宣誓就任马国第10任首相。他星期五晚间宣布联合政府的内阁阵容时，并未宣布任何副部长。其中四名出任部长者星期五上午宣誓成为上议员，他们为受委内政部长的公正党总秘书赛夫丁、受委国际贸易及工业部长的前财政部长东姑扎夫鲁、受委外交部长的国阵总秘书赞比里，以及受委宗教事务部长的伊斯兰法庭主席莫哈末纳因。

赛夫丁、扎夫鲁与赞比里都在第15届全国大选中败选，莫哈末纳因则是这次内阁唯一的无党籍部长。根据联邦宪法，首相必须是国会下议院议员，部长或副部长则可以是国会下议院或上议院议员，因此这四人出任部长前，必须先出任上议员。