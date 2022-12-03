秘研多年 美军B-21型轰炸机亮相

（早报讯）经过多年秘密研发，美国空军终于公开展示最新的隐形飞机B-21“突袭者”（B-21 Raider）轰炸机。

路透社报道，B-21型轰炸机于星期五（12月2日）在加利福尼亚州帕姆代尔（Palmdale）的诺斯洛普42号厂举行的盛大仪式上亮相，让公众首次看到其庐山真面目。

B-21型轰炸机具有与其前身B-2类似的“飞翼”形状，能通过远程和空中添油在全球范围内运送常规武器和核武器。

按2010年美元币值计算，这些飞机每架成本约为5亿5000万美元（7亿4700万新元），按通货膨胀率调整后，飞机目前的造价约为7亿5000万美元（10亿1870万新元）。

B-21是美国空军30多年来的第一款新型轰炸机，由诺斯洛普·格鲁曼公司（Northrop Grumman）制造。公司在2015年获得了设计和建造B-21的合同，目前有六架B-21飞机在帕姆代尔的工厂中，处于不同的组装和测试阶段。公司说，B21是世上首架第六代战机，预计于2023年首次飞行，并最终可能在没有飞行员的情况下飞行。

法新社引述美国空军发言人安·斯特凡尼克（Ann Stefanek）说：“空军计划购买至少100架这种飞机，用于逐步取代在冷战期间首次飞行的B-1和B-2飞机。”

B-21型轰炸机能深入敌后打击目标，并躲避最尖端防空系统的探测。美国国防部长奥斯汀说：“这架飞机凝聚了50年来不断进步的低可观察性技术……即使是最先进的防空系统，也很难探测到在空中的B-21。”

美军正在把重心从近几十年来的反恐行动，转移到应对中国迅速的军事现代化。在B-21型轰炸机于星期五亮相之前，美国军方只公布过它的效果图。