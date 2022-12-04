【世界杯】梅西千场破门 阿根廷晋级八强

（早报讯）卡塔尔世界杯16强星期日（12月4日）凌晨结束第二场赛事，球王梅西（Messi）完成破门，前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）扩大比分，澳洲前锋古德温（Goodwin）远射变向扳回一城，阿根廷2比1击败澳大利亚，顺利挺进八强。

比赛第35分钟，梅西接到队友禁区外的直塞，在禁区内推射远角得手，打进自己世界杯淘汰赛阶段首个进球。

比赛第57分钟，澳大利亚门将出现重大失误，效力于曼市（Man City）的前锋阿尔瓦雷斯破门。

比赛第77分钟，替补出场的前锋古德温禁区外的一脚远射打在了费尔南德斯（Fernandez）身上变向弹入球门，澳洲侥幸扳回一球。此后双方均无建树，2比1的比分也保持至终场结束。

值得一提的是，本场比赛是梅西职业生涯的第1000场比赛，包括本场比赛的进球在内，梅西共打入789球。与此同时，这也是梅西第23场世界杯比赛，追平了意大利名宿马尔蒂尼（Maldini），并列成为史上世界杯出场次数第三多的球员。

随之晋级，阿根廷下一轮将迎战荷兰，后者在稍早前的一场比赛中3比1战胜美国。

谈及接下来的比赛，梅西说：“对阵荷兰的比赛将非常艰难，他们踢得很好，有着出色的球员和伟大的教练。这将会是一场硬战。”

“如果说世界杯从一开始就很艰难，那么到了这个阶段，更不可能轻松。”

澳洲主帅阿诺德（Arnold）赛后坦言，本场比赛的失利是因为他太想赢了。“我知道这样的成绩已经能让很多人感到高兴，但我并不满足于16强，我还想更进一步。”

没能拿下阿根廷，这也意味着“袋鼠军团”将告别本届世界杯舞台，阿诺德表示，如今这支球队表现出众，希望能够激励下一代人。同时他也认为，如果“袋鼠军团”想在未来世界杯上取得佳绩，当地政府还需要砸钱为足球发展做出更多的工作。