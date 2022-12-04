伊朗正检讨强制戴头巾法令

（早报讯）伊朗星期六（12月3日）宣布，正在检讨实行了数十年的女性强制戴头巾法令。

法新社引述伊朗学生通讯社报道，伊朗总检察长蒙塔泽里（Mohammad Jafar Montazeri）说，大致上由保守派掌控的伊朗国会和司法部门，正在研究是否需要修改这项法令，但没有进一步说明可能会修改哪些条文。

蒙塔泽里也说，检讨小组将在下星期三（7日）与伊朗国会文化委员会会面，并在一两个星期内得知结果。

伊朗在1970年后期爆发伊斯兰革命，1983年规定所有女性必须戴头巾。

戴头巾目前仍然是高度敏感课题，保守派认为应强制规定女性戴上，改革派则认为应该让每个人自行决定是否要戴头巾。

属于极端保守派的总统莱希今年7月认为，应动员所有国家机构，执行头巾法。伊朗的主要改革派政党伊朗人民党联盟（Union of Islamic Iran People Party）则在9月发出呼吁，提出废除强制性戴头巾法令的请求。

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月因着装不当被道德警察逮捕，但在羁押期间去世。这起事件在当地引发民众不满，并上街抗议。

示威者焚烧头巾，并高喊反政府口号。伊朗境内也有越来越多的女性不再戴头巾，尤其是在首都德黑兰北部的时尚区。

路透社报道，联合国的数据显示，伊朗的反政府示威已导致300多人死亡。伊朗媒体则引述内政部的数据称，有200人在骚乱中死亡，死者包括安全部队成员。