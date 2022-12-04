马副首相阿末扎希指慕尤丁曾领导失败政府

（早报讯）马来西亚新任副首相阿末扎希赞扬首相安华是最佳财长，并指前首相慕尤丁曾领导失败政府，也没资格对安华兼任财政部长提出质疑。

综合马国《东方日报》和星洲网星期日（12月4日）报道，阿末扎希在脸书上发文说，曾被国外财经杂志誉为全球和亚洲最佳财长的安华，在非常时机兼任财政部长，肯定会提高外资的信心。

阿末扎希也说，“慕尤丁不曾取得这样的成就，他在国家管理上很有问题，而被称为‘失败政府’。如今，他执政时的多个丑闻困扰着他，他因害怕所以迫切想当首相，以至于他敢在任命首相前期，批评国家王宫。”他强调，团结政府已组成，并称慕尤丁需要承认事实。

阿末扎希也强调，这不是希盟政府，而是由多个政党支持的团结政府，首相和内阁人选都获得国家元首御准。慕尤丁等人应该为疯狂于权力而质疑马来皇室的决定而感到羞愧，并应该向懂得以国家利益为重的民主行动党学习。

他说：“慕尤丁等人需要学习如何当好反对党，而不是抱怨没当首相和组成政府，学习尊重国家元首和马来统治者的决定和任命过程。”

马国上个月举行全国大选后，由于没有任何政党联盟获得过半议席，国家元首曾建议慕尤丁与安华领导的希盟组建联合政府，但慕尤丁拒绝这项建议。

国家王宫之后宣布元首委任安华为首相，但慕尤丁并没有罢休，特地召开记者会，挑战安华证明自己获得多数议员的支持。不过，慕尤丁随后改变态度，在脸书上恭喜安华出任马来西亚首相。

安华宣布内阁阵容后，慕尤丁在脸书上指安华任命盗贼进入内阁，并认为安华兼任财长，会导致集权和大规模挪用公款。

希盟主要成员党民主行动党的主席林冠英没有入阁，他提前在脸书发文谈无法入阁，表态自己“愿意以任何身份服务，只要符合更大的国家利益，最重要的是国家不被盗贼统治”。

另一方面，伊斯兰党主席哈迪阿旺星期六（3日）认为，安华缺乏绝对多数议席执政，他所领导的团结政府也非常脆弱。