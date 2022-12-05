沙希淡称国盟正在努力 “要让安华内阁无法维持太久”

（早报讯）马来西亚亚娄国会议员沙希淡声称，国民联盟正在“努力”让首相安华的内阁无法维持太久，以便国盟可以重新执政。

“当今大马”报道，沙希淡星期天（12月4日）在吉打州巴东色海为伊斯兰党候选人助选时说，民众显然不满安华组织的新内阁，而国盟获得了选民的热烈支持。

他说：“我们很感激，现在的好兆头是选民热烈支持国盟……所以，我们正在努力，以便使现在这个内阁不会持续太久。愿上苍所愿，我们会重新执政。”

沙希淡是两届的亚娄国会议员，因支持前首相依斯迈沙比里而遭巫统除名，无缘上阵亚娄，他因此选择加入土著团结党寻求蝉联。

沙希淡批评安华的内阁成员都是没有经验和专业知识的领袖。

“看来他们缺乏有专业知识的人，所以才被迫委任败选的人成为部长。”

“这些败选的人已经不获得人民信任，理应不适合领导。”

“在巫统和民主行动党有许多能干的国会议员，但却未受委领导重要部门，或许他（安华）认为他们没本事或不专业，以至需要委任败选的人。”

新内阁共有28人，当中希望联盟占15人、国民阵线六人、砂拉越政党联盟五人、沙民阵一人以及一名非政治人物。

其中四名部长并非国会议员，包括新任外交部长赞比里、内政部长赛夫丁、国际贸易及工业部长扎夫鲁以及首相署宗教部长莫哈末纳因，前三人在第15届大选中都有份参选但落败。