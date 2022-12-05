【世界杯】三球轻取塞内加尔 英格兰下轮硬碰法国

（早报讯）凭借亨德森（Henderson）、凯恩（Kane）和萨卡（Saka）的进球，英格兰3比0完胜塞内加尔，昂首挺进八强。

卡塔尔世界杯16强星期一凌晨（12月5日）结束第四场淘汰赛，三狮军团成功擒拿特兰加雄狮。比赛第38分钟，英格兰左路撕开对手防线，中场贝林厄姆（Bellingham）横敲中路，跟上的亨德森推射破门，帮助英格兰打破僵局。

上半场补时阶段，贝林厄姆中路送出直塞，中场福登（Foden）传给无人盯防的队长凯恩，后者禁区右侧抽射破门，将比分扩大至2比0。

下半场第57分钟，福登前场左路带球突破，随后横传到禁区，中场萨卡前点包抄推射破门。三狮军团3比0锁定胜局。

这是凯恩在本届世界杯中的首个进球，也是他为三狮军团贡献的第52球，仅一球落后于英格兰足球名宿鲁尼（Rooney）。他在赛后表示，自己一直在耐心等待进球机会，“希望这对我个人来说能有一个好的开始，因为这也能帮助球队。但就像你们今天看到的，我们队员从各个位置上都能取得进球。”

值得一提的是，本届世界杯英格兰已打入12球，追平2018年俄罗斯世界杯创造的队史单届世界杯进球纪录。

随着本场比赛的胜利，英格兰将在八强赛事中与法国相遇，后者稍早前以3比1击败波兰，头号球星姆巴佩（Mbappe）送出两球一助攻。

谈及接下来硬碰法国，三狮军团主帅索斯盖特（Southgate）形容，这将会是球队在本届世界杯中遇到的最大考验。他说：“法国队是世界冠军，拥有令人难以置信的天赋和杰出的球员。他们很难对付，我们也很难进球。”

但这样一场强强对决也同样令索斯盖特感到期待，他说：“这将会是一场很精彩的大战，我们很荣幸可以参与其中，与最优秀的队伍进行较量。”