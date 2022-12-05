称特朗普为“不合法”总统 美众院新民主党领袖为此辩护

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年12月5日 8:01 AM

更新 / 2022年12月5日 8:14 AM

杰弗里斯接受美国广播公司访问时说，他会毫不犹豫地批评特朗普，“我相信全球各地有很多人与我持相同看法”。（法新社）
杰弗里斯接受美国广播公司访问时说，他会毫不犹豫地批评特朗普，“我相信全球各地有很多人与我持相同看法”。（法新社）

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（早报讯）新当选美国众议院民主党领袖的杰弗里斯为他称前总统特朗普为“不合法”总统辩护，共和党人则反击杰弗里斯当时也投票认证了特朗普当选总统的结果。

彭博社报道，为纽约州众议员的杰弗里斯（Hakeem Jeffries）在美国广播公司（ABC）星期天（12月4日）播出的访谈中说：“我会毫不犹豫地批评前总统（特朗普），我相信全球各地有很多人与我持相同看法。”

此前一天，特朗普在他创立的社交媒体平台上呼吁“终止”美国宪法，并重复了他赢得2020年美国总统选举的谎言。特朗普还说，他在2020年的败选结果应该被推翻，“相关规章制度和条款，甚至宪法中的那些”，都应该被终止。

杰弗里斯称那是一个“奇怪的言论”，并指共和党人“不得不解决”特朗普给他们带来的问题。

杰弗里斯说：“呼吁中止宪法，是非同小可的一步，但我们已经习惯了这位前总统异乎寻常的言论。”

杰弗里斯从众议院议长佩洛西手中接过众议院民主党领袖的棒子后，共和党人批评杰弗里斯在推特上质疑特朗普为“冒牌总统”，理由是俄罗斯干预美国2016年总统选举，特朗普“非法”当选美国总统。

共和党籍的参议院少数党领袖麦康奈尔指杰弗里斯是一名“否认选举结果者”，这个名称原本是用来形容特朗普和拒绝接受他在2020年败选的盟友。

特朗普正在寻求竞选2024年总统选举共和党党内初选提名。

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