美北卡变电站遭蓄意枪击破坏 逾4万人断电两天

（早报讯）美国中部北卡罗来纳州的两座变电站遭人蓄意枪击破坏，约4万5000人已经连续两天无电力供应。

路透社和《纽约时报》综合报道，夏洛特（Charlotte）以东约145公里处的摩尔县（Moore）星期天（12月4日）下午宣布进入紧急状态，并于星期天及星期一两天，从晚上9时至次日凌晨5时实施宵禁。

警方说，当地两个变电站3日遭破坏者开火，当局指这是“蓄意袭击”。

摩尔县大范围地区自3日晚上7时起停电。官员说，可能迟至8日才能恢复供电。

摩尔县警长菲尔兹星期天说，枪击行动看来是有针对性的，但没有提供袭击动机或涉案嫌疑人的更多详情。

当被问及对变电站的破坏行为是否与当地人强烈反对举行一场变装秀有关时，菲尔兹说他不知道两者是否有关联，并指当局正在调查所有可能性，联邦调查局（FBI）和北卡州调查局也在调查。

负责制作这个变装秀的同性恋、双性恋与跨性别者机构（统称LGBTQ）Sandhills PRIDE的执行董事马瑟斯说，在变电站枪击事件发生前，虽然他们接到了不少暴力威胁，但没有迹象显示有人计划攻击当地电网。

北卡州参议员麦金尼斯说，由于当地气温低于零度，而且道路伸手不见五指，他们因此决定实施宵禁。

麦金尼斯在星期天晚上的记者会上说：“到处一片漆黑，今晚将会是一个非常寒冷的夜晚。”