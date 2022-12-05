慕尤丁否认滥用6000亿令吉政府资金

（早报讯）马来西亚反对党国民联盟（国盟）主席及前首相慕尤丁否认执政期间滥用超过6000亿令吉（约1851亿新元）政府资金，并指新政府试图借此打压异议政治领袖。

慕尤丁星期一（12月5日）在脸书指出，他不确定所有6000亿令吉的数额是从何而来，可能是指他担任首相期间推出约5300亿令吉的八项经济振兴配套。

他说，这些配套中的约4150亿令吉都不涉及政府资金，包括价值1450亿令吉的提领公积金计划、减少民众约100亿令吉的公积金缴纳额、约1800亿令吉的暂缓还贷计划、以及政府为企业提供800亿令吉贷款担保。“我不可能挪用这笔资金，因为这些都是民众个人（公积金存款）或银行的钱，不涉及政府开支。我作为当时的首相，无权动用这笔资金。”

至于这些配套之中所涉及的政府资金，慕尤丁说，据财政部长东姑扎夫鲁2021年6月29日的声明，涉及政府资金的数额约830亿令吉。这830亿令吉加上4150亿令吉，总额有4980亿令吉。这距离慕尤丁说的5300亿令吉还有320亿令吉差额，慕尤丁并未提及这笔差额。

希盟成员党国家诚信党的候任雪兰莪乌鲁冷岳区国会议员沙尼11月30日说，他已报警要求彻查慕尤丁2020年3月至2021年8月执政期间，国盟政府的6000亿花销是否有问题，因为当时国会没有召开而无法审查这笔资金。巫统宣传主任12月4日促请政府成立王家调查委员会调查此事。

安华星期一在新内阁首次特别会议后的记者会说，政府交由执法机构决定是否调查及采取行动。根据他获得的汇报，这笔资金的使用出现多项违规，包括没有公开招标。“官员告诉我出现多项较严重的违规，例如所批准的项目加价幅度太高，一些资金则流向某些人。”他强调，自己并不想翻旧账，只想专注推动国家经济发展。