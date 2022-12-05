周一美市盘前下跌 重点谈瑞士信贷最新消息

星期一（12月5日）重点：

上星期五（2日）发布的美国就业报告比预期来得强劲，再加上平均时薪跃升，让投资者对新的通胀风险感到不安，导致美国华尔街股市主要股指期货星期一（12月5日）下跌。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌17.30点或0.80％，报4054.40点；纳斯达克100指数期货退低37.20点或0.31％，报11957.10点；道琼斯指数期货则跌151.40点，报34278.50点。

上星期五发布的美国11月就业报告强劲，让投资者觉得联储局会维持它的加息步伐。虽然美国股市主要股指已从最低水平反弹，但是标准与普尔500指数上星期五仍小幅收低。

标准与普尔500指数上星期五微跌4.87点，闭市报4071.70点。重量级的道琼斯指数则微起34.87点，闭市报34429.88点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.40％或47.63点，以11994.26点收市。

盘前交易重点：

根据路透社消息，两名知情人士星期一透露，特斯拉（Tesla）计划在12月里将它在上海生产的Model Y电动车产量削减超过20%。特斯拉股价在星期一晚上盘前交易中退低3.66美元，截稿时报191.20美元。

在美市挂牌的中概股星期一晚上盘前飙升。在截稿时，哔哩哔哩上涨超过12%、阿里巴巴上涨超过5%、小鹏涨幅达15%、蔚来也上涨超过7%。

福特汽车（Ford Motor）刚发布的11月份汽车销量下降，导致该公司股价在星期一晚上盘前略微退低0.01美元，截稿时报13.87美元。

加拿大皇家银行（RBC）分析师埃里克森（Brad Erickson）把DoorDash Inc的股票评级从原本的“超越大盘”下调至“与大盘平行”，同时也把该股12个月的目标价从70美元下调至60美元。DoorDash股在上星期五下跌了3.40%，在星期一晚上盘前交易中回稳，微起0.11美元，截稿时报55.30美元。

星期一下文我们来看看瑞士信贷（Credit Suisse）的最新消息。星期一晚上盘前该股起0.16美元，截稿时报3.54美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、Activision Blizzard和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

瑞士信贷希将通过重振旗下的First Boston品牌来重塑集团的投资银行业务。（路透社）

瑞士信贷（Credit Suisse）（纽约证券交易所代码：CS）

（早报讯）目前市场盛传，沙特阿拉伯王储和一家由前巴克莱银行（Barclays）首席执行官经营的美国私募股权公司，已经先后对投资瑞士信贷（Credit Suisse）的新投资银行表示有兴趣，而且加股的总额预料会超过10亿美元。

根据《华尔街日报》11月4日的报道，王储萨勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）正在考虑投资约5亿美元，以表示对瑞士信贷新成立的CS First Boston，以及候任首席执行官克莱因（Michael Klein）的支持。但是该报道称，瑞士信贷方面目前尚未收到任何沙特实体的正式提议。

报道也援引知情人士的话说，前巴克莱银行首席执行官戴蒙德（Bob Diamond）旗下的Atlas Merchant Capital也有意投资在CS First Boston。

为了让一直萎靡不振的企业恢复活力，瑞士信贷在今年10月曾表示，它将通过重振旗下的First Boston品牌来重塑集团的投资银行业务。

由沙特阿拉伯政府控制的沙特国家银行（SNB）在早些时候，曾承诺向瑞士信贷投资最多15亿瑞士法郎（约16亿美元），以获得最多9.9%的股份。他们也表示可能支持瑞士信贷新成立的CS第一波士顿。CS第一波士顿将会是一家独立的资本市场和咨询银行运营，总部设在纽约。

虽然市场一些银行家和投资者对瑞士信贷能否在萎缩的市场中，重拾昔日的辉煌表示怀疑，但是美国有线电视新闻网（CNN）搜集的11名分析师对瑞士信贷股价的目标价中值仍有4.30美元；最高目标价是6.47美元，最低则是3.50美元。以上星期五的3.38美元闭市价和中值目标价比较，分析师认为该股还有27.31％的向上潜能。