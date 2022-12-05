安华训斥富商垄断稻米进口

（早报讯）马来西亚首相安华透露，他星期一（12月5日）已经训斥被指垄断马国稻米进口的富商赛莫达。安华说，赛莫达已经同意分两次从国家稻米公司拨出6000万令吉（约1853万新元）给贫困稻农。

安华星期一在联合政府内阁首次特别会议后的记者会说，赛莫达同意本月先拨1000万令吉，明年再从国家稻米公司（Bernas）拨款5000万令吉给贫穷稻农。

安华说：“赛莫达遭训斥是因为垄断白米进口。政府将垄断稻米进口的特权发给国家稻米公司。赛莫达透过收购国家稻米公司的股权而被指垄断（稻米进口）。”

他说，国家稻米公司原本由华族米商陈文成及（候任玻璃市亚娄区国会议员）沙希淡的公司所拥有，赛莫达以8亿令吉和4亿令吉收购他们两人的股权而掌控了国家稻米公司，因此赛莫达有责任还钱。“这就是所谓的良好施政，它不只是口号。”

安华强调，新政府绝不会允许政党领袖挥霍财富，或压榨贫穷稻农的血汗钱。他说，他将在了解赛莫达的盈利是否合理后，再采取下一步行动。

前首相马哈迪在1996年1月将原本的国家稻米局私营化为国家稻米公司，并授权这家公司全面垄断马国所有稻米进口业务。换言之，马国所有米商只能透过国家稻米公司进口稻米。国家稻米公司过后因各种因素，导致绩效不彰且问题丛生。希盟政府2018年上台后，原本计划加以整顿。不过，这些整顿由于希盟2020年2月底倒台而不了了之。