【世界杯】巴西轻取韩国晋级八强 主帅起舞引争议

（早报讯）“桑巴军团”巴西4比1淘汰“太极虎”韩国，将与克罗地亚在八强赛中相遇。

卡塔尔世界杯星期二（12月6日）凌晨结束第六场淘汰赛，五星巴西上半场便展现出强劲的实力，比赛开场仅七分钟，韩国队就城门失守。边锋拉菲尼亚（Raphinha）右路成功突破后横传门前，前锋维尼修斯（Vinicius）接球后调整，从容不迫起脚射门，帮助桑巴军团取得领先。

第11分钟，前锋理查利森（Richarlison）赢得罚球机会，因伤错过前两轮比赛的内马尔（Neymar）此役首发并主罚命中。这也是内马尔本届世界杯的首球。

第29分钟，理查利森上演“海豚顶球”过人，戏耍韩国后卫黄仁范（Hwang In-beom），随后再与队友做出漂亮的过人配合，左脚推射破门。

第36分钟，中场帕克塔（Paqueta）再入一球，将比分扩大至4比0。

下半场，巴西放缓进攻节奏并派上替补锻炼队伍。第76分钟，韩国中场白昇浩通过世界波扳回一球。4比1的比分保持至了比赛结束，桑巴军团轻松晋级八强。

蒂特加入跳舞行列引来质疑

巴西主帅蒂特（身着西装）在理查利森进球后加入了跳舞行列，与球员欢庆。（路透社）

值得一提的是，在理查利森取得进球后，巴西主帅蒂特（Tite）更是加入了球员，在场边跳起了舞。

现年61岁的蒂特说，球员们在赛前就告诉他，如果他们取得进球，就会让自己和他们一起跳舞。而他跳舞庆祝是对巴西大胆进攻表现的纯粹喜悦，这也有助于他与年轻球队建立感情。

蒂特也说：“我们努力让自己融入到每个球员当中。他们都很年轻，我试着去融入他们的语言，他们语言的一部分就是跳舞。”

然而，这样的行为并不能被所有人接受。前曼联队长基恩（Keane）就说：“人们说这是他们的文化，但我认为这是对对手的不尊重。”

为此，蒂特还特意解释：“除了为进球感到高兴，为球队感到高兴，为比赛的表现感到高兴，我没有别的理由。我并没有不尊重对手，也没有不尊重保罗·本托（Paulo Bento），他是我非常敬重的一名主帅。”

巴西将在下一轮挑战克罗地亚，后者稍早前通过点球大战淘汰日本，晋级八强。