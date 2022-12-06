韩国防白皮书草案再将朝鲜政权和朝军表述为“敌人”

（早报讯）韩国尹锡悦政府定2023年1月发布的2022年版《国防白皮书》将重添视朝鲜政权和朝军为“敌”的表述。

韩联社星期二（12月6日）引述多名政府消息人士称，《2022国防白皮书》草案将写入“朝鲜政权和朝军就是我们的敌人”的表述。

韩国总统职务交接委员会于5月3日公布了110个施政课题，其中包括将研究在《国防白皮书》等文件中，明文定性朝鲜为敌，以清醒认识到朝鲜政权和军队是韩国的敌人。之后，韩军将“视朝军和朝鲜政权为敌”的表述写入了官兵思想教育教材。

朝鲜于1994年叫嚣“要把首尔变成火海”后，韩国在1995年发布的《国防白皮书》中首次使用视朝鲜为“主敌”的表述。这一表述一直沿用到2000年。随着韩朝局势缓和，政府在2004年版《国防白皮书》中将朝鲜的称谓改为“直接的军事威胁”等措辞。

2008年李明博执政第一年也使用“直接而严重的威胁”表述，但“天安舰事件”和“延坪岛事件”爆发后，《2010国防白皮书》重新将朝鲜表述为“敌人”，直到朴槿惠政府。

之后，文在寅政府在2018年和2020年发布的《国防白皮书》中将“威胁和侵犯韩国主权、领土、国民生命、财产安全的一切势力视为敌人”的表述，完全替代之前把朝鲜视为“敌人”的表述。

若上述草案最终获得通过，这将是《国防白皮书》自2016年以来，时隔六年重新采用视朝鲜政权和朝军为“敌”的表述。但据悉，《2022国防白皮书》不会使用“主敌”的表述。