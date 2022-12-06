美驻联合国大使：伊朗不应成为联合国妇女委员会成员

（早报讯）美国驻联合国大使格林菲尔德再次强调，她反对伊朗参加联合国妇女地位委员会。

美国之音报道，格林菲尔德上星期天（12月4日）在推特上发贴说：“伊朗政府不应该成为联合国妇女地位委员会成员；这是一个致力于促进性别平等和妇女赋权的国际机构。将伊朗从妇女地位委员会中移除是正确的做法。”

美国提出的关于将伊朗从联合国妇女地位委员会中除名的决议草案，将于本月晚些时候在联合国进行投票。

草案的部分内容是：“伊朗伊斯兰共和国的政策，与人权、妇女和女童的权利以及妇女权力委员会的使命严重冲突，而且应该受到谴责。应于伊朗伊斯兰共和国于本届任期结束前，立即将它从妇女地位委员会中除名。”

德黑兰最近刚刚开始了联合国妇女地位委员会的四年任期。此委员会每年3月举行会议，旨在促进性别平等和赋予妇女权力。

格林菲尔德上个月说，伊朗在妇女地位委员会的成员资格，是联合国信誉的“丑陋污点”，“在我们看来，这站不住脚。”

格林菲尔德11月的评论是在安理会成员国非正式会议“阿里亚会议”（Arria meeting）中发表的。“阿里亚会议”的重点，是关注9月16日在伊朗开始的大规模抗议活动。22岁库尔德女子阿米尼被伊朗道德警察拘留期间死亡，她是因为“没有正确”戴头巾而被拘留。

伊朗警方说阿米尼在拘留期间心脏病发作，但她的家人对此提出异议。伊朗当局拒绝了阿米尼家人要求成立独立医生委员会调查她的死因的请求。