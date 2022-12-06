韩沙：国盟给候选人5万令吉竞选资金 非来自博彩公司

（早报讯）马来西亚国民联盟总秘书韩沙再努丁承认，国盟为国盟候选人提供5万令吉（约1万5400新元）的选举竞选资金，但他否认资金是来自博彩公司的指控。

星洲网报道，韩沙再努丁星期一（12月5日）晚在云冰一政治讲座上说：“没错，我们确实给了钱，作为总秘书，我面对着许多候选人，我们给每名候选人5万令吉。”

“如果国盟的资金来源是博彩公司，我们应该不止赢得73个议席，而是连国民阵线的30个议席都扫个清光。”

他说：“国盟正是因为资金不足，而无法赢得那么多议席。”

韩沙再努丁认为，首相安华是因为惧怕国盟，所以才发出这种指控，说国盟为了竞选而耗资数百万令吉，而且这些钱来自博彩公司。

兼任财政部长的安华星期一在首相署召开新闻发布会时以不点名的方式说，有一个“马来”和“伊斯兰”政党的选举资金是来自博彩公司。

韩沙再努丁也将矛头指向新任贸易及工业部长赛夫鲁。他说，赛夫鲁在慕尤丁和依斯迈沙比里任内担任财长，而博彩公司特别开彩次数只有财长可以决定。

“首相昨天召开特别内阁会议，宣布将22次特别开彩减少至八次，这是什么意思？这表明财长才有权处理与赌博有关的事务，所以你应该去问当时掌握此决定权的赛夫鲁。”

韩沙再努丁说，安华领导的政府只是在进行某些宣传，以此来转移人们对一些更重要议题的注意力。

“他们所提出的议题都是宣传，以逃避根本的问题，例如人们指他委任了频繁进出法庭的副首相那些议题。”

韩沙再努丁还指新政府是一个混乱的政府，一个“不自然”的政府。