蒙古民众冒冷抗议贪官盗窃国有煤炭 围堵国家宫

（早报讯）数以千计的蒙古民众冒着严寒天气，在首都乌兰巴托举行示威，围堵国家宫，抗议煤炭业遭贪官染指，也抗议物价高涨。

法新社报道，群众对国家经济不景气感到沮丧，俄罗斯入侵乌克兰后，蒙古的通货膨胀率已飙升至15.2%。

当一名吹哨人踢爆国会议员与国有煤炭公司串谋中饱私囊，盗窃价值数十亿美元计的国家煤炭收入时，进一步引起了公众的愤怒。

星期一（12月5日），以年轻人占多数的示威者，在零下21摄氏度的超低温天气里，聚集在国家宫所在的苏赫巴托尔广场上，要求“伸张正义”，甚至要求解散国会。

一名示威者手举“帮助我们，我们的国家正在崩溃”的标语。

两名牧民说，他们来到首都，就是为了参加抗议活动。

为三个孩子父亲的阿米德拉尔希望政府严惩那些“强盗”，“基本上没有一件事令人满意，年轻人愤怒是有道理的。”

自称巴亚尔马的一名女学生说：“他们似乎忘记了他们对我们的承诺——他们向我们承诺要让我们过更好的生活。他们应该让一切变得更好才对。”

超过30名官员涉嫌贪污

蒙古反腐败部门11月中旬宣布，超过30名官员包括国有额尔登斯塔温陶勒盖公司（Erdenes Tavan Tolgoi）总裁涉嫌贪污，正在接受调查。

这家国有公司控制着塔温陶勒盖矿床（Tavan Tolgoi），这个矿床蕴藏75亿吨焦煤。焦煤是炼钢过程中的重要原料，是蒙古国家预算收入的重要组成部分。

消息传出举国震惊。

涉案者将化石燃料非法运往中国

涉案立法者涉嫌利用他们对煤矿和运输公司的所有权，将化石燃料跨境运往中国，以谋取非法利润。

国会议员托密德上个月在国会举行的新闻发布会上说：“自2013年以来，640万吨煤炭未在蒙古海关登记，但在中国海关登记。”

举报人还称，受贿的海关官员没有将运煤卡车登记为进口货物，而是在它们越过边境进入中国时登记为普通客运车辆。

据悉，蒙古将近86%的出口产品是销往中国，其中煤炭占了总出口量的一半以上，当局正在升级基础设施，希望向中国出口更多产品。