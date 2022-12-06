百事企业将解雇数百名总部员工

（早报讯）家喻户晓的饮食巨头百事企业（PepsiCo Inc）将裁退北美总部的零食和饮料部门的数百名员工。虽然百事企业公布的业绩表现仍然突出，但还是决定要勒紧腰带，可见要缩紧营业成本的公司，已经扩大到科技和社交媒体业以外的领域了。

《华尔街日报》和知情人士是在看到相关的百事企业内部文件后透露了上述消息。百事企业在发给员工的一份内部文件中说，裁员的目的是要“简化组织结构，以便让公司能够更有效地运营”。

知情人士也说，饮料业务的裁员幅度会比较大，因为零食部门已经通过“自愿退休计划”削减了一些职位。

百事企业除了生产消费者熟悉的百事可乐（Pepsi Cola）饮料之外，它也生产多力多滋（Doritos）零食、乐事（Lays）薯片和桂格燕麦（Quaker Oats）。截至去年12月25日，百事企业在全球总共雇用了约30万9000名员工，其中美国就有12万9000名员工。

百事企业也生产乐事（Lays）薯片。（路透社）

虽然通胀让许多食品的价格上涨，但是一般消费者对食品和饮料的需求仍然强劲。百事企业在10月间发布季度业绩时就透露，公司虽然提高价格抵消原料、运输和劳动力成本的上涨，但是消费者对百事企业的产品还是殷切，带动公司季度销售额和利润取得大幅增长。

但是百事企业的高管当时也说，虽然业绩良好，他们还是会削减成本以减轻利润率所面对的压力，而且也为可能恶化的宏观经济状况做好准备。

除了百事企业之外，沃尔玛（Walmart）和福特汽车（Ford Motor）等大企业，也开始在裁减白领员工了。

不过根据上星期五（2日）发布的美国就业报告，除了平均时薪继续跃升之外，美国整体的劳动力市场仍处在历来最紧张的状况，市场的各个雇主还是在互相抬高工资，争夺有限的劳动力。

百事企业股价在隔夜下跌2.57美元或1.38%，闭市报183.12美元。