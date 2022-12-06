欧盟新法案防止进口与森林砍伐有关的商品

（早报讯）欧盟星期二（12月6日）就一项新法案达成一致，以阻止企业向欧盟市场出售咖啡、牛肉、大豆和其他与世界各地森林砍伐有关的商品。

据路透社报道，这项法案将要求企业在向欧盟销售商品之前，提供一份调查声明，表明它的供应链没有造成森林破坏，否则可能面临巨额罚款。

欧洲议会首席谈判代表汉森（Christophe Hansen）说：“我希望这一创新法规将推动全球的森林保护工作，并在联合国第15次缔约方大会（COP15）上激励其他国家。”

这一课题将成为本周在加拿大蒙特利尔举行的COP15的焦点，各国将在会上寻求达成一项保护自然的全球协议。

欧盟国家和欧洲议会的谈判代表星期二就这项法案达成协议。它将涵盖大豆、牛肉、棕榈油、木材、可可和咖啡，以及一些衍生产品，包括皮革、巧克力和家具。应欧盟立法者的要求，橡胶、木炭和一些棕榈油衍生品也包括在内。

公司须出示商品的生产时间和地点，以及可核实的信息，证明它们不是在2020年后被砍伐的土地上生长的。如果不遵守，可能导致公司在欧盟成员国面临高达占营业额4%的罚款。

巴西、印度尼西亚和哥伦比亚等国将受影响。不过，这些规则很繁琐且成本很高，供应认证也很难监控，尤其是一些供应链可能跨越多国。

欧盟国家和欧洲议会现在必须正式批准这项法案。