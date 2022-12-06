周二美市盘前小幅波动 重点谈出租车赫兹的最新消息

星期二（12月6日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（12月6日）走势缺乏明确方向，只能在小幅起落之间波动。最近公布的经济数字似乎指向加息步伐放缓的可能性减少，收紧政策的时间会加长。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起1.20点或0.03％，报4000.00点；纳斯达克100指数期货起15.10点或0.13％，报11801.90点；道琼斯指数期货则微退2.80点，报33944.30点。

美国隔夜（5日）发布的服务业数据比预期中还要强劲，让市场投资者感到震惊，不禁开始重新评估联储局是否会有更长的加息计划，导致美国股市隔夜收低。

标准与普尔500指数隔夜下跌72.86点，闭市报3998.84点。重量级的道琼斯指数则跌482.78点，闭市报33947.10点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.73％或207.46点，以11786.80点收市。

美国股市隔夜的交易一般，总成交量是107亿8000万股，比过去20天的110亿4000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）隔夜称，彭博社和路透社报道的特斯拉上海超级工厂将在12月份开始减产20%的报道“不真实”。特斯拉股价在今晚盘前交易中回升0.88美元，截稿时报183.33美元。

据美国全国广播公司商业频道（CNBC）报道，科技巨头苹果（Apple）正在与印度官员举行会谈。双方正在考虑将部分iPad生产活动从中国转移到印度。苹果股价在今晚盘前交易中上升0.57美元，截稿时报147.20美元。

美国最大的天然气生产商之一，EQT Corp股价是隔夜能源股当中跌幅最大的股票，收盘时下跌7.2%。今晚盘前该股继续退低0.26美元，截稿时报36.81美元。

下文我们来看看汽车出租公司赫兹（Hertz）最新消息。今晚盘前该股微起0.03美元，截稿时报16.40美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、CSX Corp和Alcoa Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

这次的赔偿数额超过赫兹未解决索赔的95%。在完成这些赔偿之后，赫兹接下来要面对的“未来负担”将会大大减轻。（路透社）

赫兹（Hertz Global Holdings）

（纳斯达克证券交易所代码：HTZ）

（早报讯）汽车出租公司赫兹终于在隔夜宣布，决定支付总额约1亿6800万美元的款项，赔偿364名被赫兹冤枉没有归还车子的客户。

赫兹在宣布上述消息时也说，这次的赔偿数额超过公司未解决索赔的95%。在完成这些赔偿之后，赫兹接下来要面对的“未来负担”将会大大减轻。而且赫兹也预计，这次和解不会对公司2022年财年剩余日子，或者是2023年的资本分配计划产生显著影响。

刚在今年初加入赫兹的首席执行官谢尔（Stephen Scherr）说：“我的目标是领导一家能够把客户放在首位的公司。在解决这些索赔时，我们一直都是坚持这个信念的。展望未来，我们打算通过电动车队、共享出行和以客户优先的数码体验，重塑我们公司的未来。”

话虽如此，在这些针对赫兹的诉讼中，许多客户都是在已经把出租车辆归还给赫兹了之后，被冤枉而遭捕的。他们有些甚至还在枪口下被捕。这些案例都显示赫兹的内部机制效率很差，而且未能及时提醒公司哪些出租车子已被归还。

不过，赫兹为“车辆被盗”而报案的次数显然过多，以至前阵子还有新闻报道说，赫兹把警察当做帮公司“召回车子”的单位，将法院系统当做是“收款公司”。最近的一项法院命令就显示，赫兹每年提交给警察的汽车被盗案件就涉及多达3000辆车子。

在重塑公司未来之前，赫兹也许有必要先把公司内部的营运结构整理好。到目前为止，在Tipranks的分析师当中，只有三名分析师给于赫兹股评级。其中两名给予赫兹股“买进”的评级，一名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是24.67美元。以隔夜的16.37美元闭市价计算，分析师认为该股还有50.70％的向上潜能。