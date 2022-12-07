纽约最高法院裁定特朗普集团税务欺诈罪名成立

（早报讯）美国纽约法院裁定，前总统特朗普的房地产公司涉税务欺诈等17项罪名全部成立，这对寻求2024年再次问鼎大位的特朗普来说是一个重挫。

路透社和《纽约时报》综合报道，纽约州最高法院经过一天多的陪审团审议，于星期二（12月6日）宣布裁决，支持控方对特朗普集团两家子公司——特朗普公司和特朗普薪资公司——提出的17项罪名，包括串谋、刑事税务欺诈和伪造业务记录。

在全球经营酒店、高尔夫球场和其他房地产的特朗普集团，可能面对高达160万美元（约217万新元）的罚款。确切的罚款数额将由纽约州法院的法官定夺，量刑宣判日期定在2023年1月13日。

特朗普集团对指控不认罪并准备提出上诉。特朗普本人没有在这起案件中被起诉。

检察官指控特朗普集团实施了一项长达15年的税务欺诈计划。这起案件的核心指控是，特朗普集团让公司高管“低估报酬”，所缴纳的税款“远低于本应支付的数额”。

特朗普集团还为前首席财务官韦塞尔伯格等高层人员支付个人开支，包括提供免付租金的豪宅和轿车，却没有报告这些高管的收入，并向他们支付类似独立承包商的红利。

路透社说，对特朗普集团这种规模的企业来说，法官的罚款数额预计不算太大，但被定罪可能会令贷款方和合作伙伴退却，进而导致集团开展业务能力复杂化。