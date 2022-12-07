马国前交通副部长促调查国盟取消新隆高铁决定

（早报讯）针对国民联盟执政时取消新加坡-吉隆坡高铁项目，马来西亚前交通部副部长阿都阿兹促请团结政府彻查此事。

星洲网报道，阿都阿兹接受“今日自由大马”访问时说，研究表明新隆高铁项目将把往来吉隆坡和新加坡的通勤时间缩短至90分钟，将让人民和经济受益。

他说，交通部长陆兆福应该调查国盟政府取消新隆高铁项目的决定，并确保有关调查是“彻底且透明”的。

阿都阿兹说：“我希望新部长能够调查发生了什么事。”

他指国盟政府“完全缺乏透明度”“当时的政府做此决定时参考了什么研究？内阁有没有提出或讨论过任何替代方案？”

“必须有问责制，取消新隆高铁项目后，谁会从中受益？为什么做出如此愚蠢的决定？”

新马两国2013年同意共同兴建衔接新加坡和吉隆坡的高速铁路，并于2016年12月签署双边协定。项目原定2018年动工，2026年底开始营运，但2018年马国政权更替后，计划数次展延，并于2021年1月1日宣布终止。

依斯迈沙比里政府2021年8月上台后，兴建新隆高铁再次出现契机。依斯迈沙比里去年底到访新加坡时，提出重新探讨新隆高铁计划。我国总理李显龙当时指出计划早前已协议终止，但我国对重启讨论持开放的态度。

我国副总理兼财政部长黄循财9月5日到吉隆坡访问时说，欢迎马方就重启新隆高铁计划提出新的提案。