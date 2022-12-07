科索沃将于今年内申请加入欧盟

（早报讯）科索沃总统奥斯曼尼说，科索沃将在今年内提交加入欧盟的正式申请。

奥斯曼尼星期二（12月6日）抵达阿尔巴尼亚首都地拉那，参加欧盟－西巴尔干国家峰会。

据路透社报道，奥斯曼尼告诉记者，在接受新成员方面，欧盟需要言行一致，尤其是在放宽科索沃公民的签证申请要求方面。

奥斯曼尼说，科索沃在每一项外交政策和安全决定上都与欧盟百分之百一致，包括对俄罗斯实施制裁，以及拒绝俄罗斯和中国等恶意影响和因素。“我们采取的每一个举动都展示了我们对欧盟和欧盟价值观的投入。”

但科索沃的这项申请要被接受，还有很长的一段过程。2008年，科索沃单方面宣布脱离塞尔维亚并独立，但包括西班牙在内的五个欧盟成员国仍未承认科索沃的独立地位。

要加入欧盟，科索沃也须先修补与邻国及塞尔维亚的关系。

欧盟一位不愿透露姓名的高级官员透露，欧盟星期二已针对塞尔维亚和科索沃之间的和谈拟定新的建议，并发给了两国。

这名官员说，会谈的目标是推动双方逐步采取行动将双边关系正常化，并在一年内全面正常化。

本次峰会上，西巴尔干国家领导人批评欧盟，指六国入盟的谈判缺乏进展。在多年前，他们就被许诺成为欧盟成员国。

尽管欧盟27个成员国普遍不愿进一步扩大欧盟规模，但俄罗斯入侵乌克兰促使它们加强与阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃、黑山、北马其顿和塞尔维亚这六个巴尔干国家的关系。