周三美市盘前退低 重点谈五星级分析师评微软

星期三（12月7日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（12月7日）退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌7.60点或0.19％，报3933.70点；纳斯达克100指数期货跌30.30点或0.26％，报11519.40点；道琼斯指数期货则退低33.40点，报33562.90点。

华尔街股市隔夜（6日）收低。市场投资者对联储局可能继续大幅加息，以及经济可能已经开始衰退感到担忧，导致标准与普尔500指数连续第四个交易日下跌。

标准与普尔500指数隔夜下跌57.58点，闭市报3941.26点。重量级的道琼斯指数则跌350.76点，闭市报33596.34点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低2.01％或237.12点，以11549.68点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是110亿1000万股，与过去20天的平均成交量持平。

盘前交易重点：

彭博社引述知情人士的话说，苹果（Apple）已经决定缩减它的电动车自动驾驶计划，同时也将电动车的发布日期推迟到2026年。苹果股价在今晚盘前交易中退低1.00美元，截稿时报141.91美元。

谷歌母公司Meta Platforms股价隔夜下跌6.8%，拖累了股市。市场盛传，欧盟监管机构已裁定，不让Meta Platforms向用户征求同意接受个人化的数码广告。该公司股价在今晚盘前交易中，退低0.60美元，截稿时报113.52美元。

市场传说，游戏驿站（GameStop）正准备在今晚收盘后公布第三季度财务业绩的同时，也宣布开始裁员。游戏驿站股价在今晚盘前交易中起0.25美元，截稿时报23.64美元。

下文我们来看看五星级分析师评微软（Microsoft）。今晚盘前该股下跌1.06美元，截稿时报244.06美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、Carvana Co和Plug Power。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

微软旗下增长迅速的云端Azure和Dynamics 365，以及增长平稳的Office 365，这三者集合在一起将有助于支持微软管理层实现商业业务增长20%的目标。（路透社）

微软（Microsoft）

（纳斯达克证券交易所代码：MSFT）

（早报讯）在美国宏观经济开始出现疲弱之际，许多科技巨头的业务表现也受到影响。微软（Microsoft）也不例外。它最近截至于9月底的2023财年第一季度业绩也是令许多投资者失望。但是，摩根士丹利（Morgan Stanley）的明星分析师韦斯（Keith Weiss）却重申对微软股票的“买入”评级。

韦斯认为，现在投资者的担忧主要是集中在两个主要问题上：盈利率和营业额的增长能力。在盈利率方面，根据微软给出的预估数字，本财年第二季的营运费用预测比市场普遍预估的来得高，显示微软似乎还不愿削减开支以“更好地保护”盈利率。

韦斯说：“从我们的角度来看，盈利率和营业额这两个投资者的担忧是相互挂钩的。微软在强劲和持久的市场需求支持下，相信还是会继续有长期增长的机会，尤其是在需要持续投资才能赚取盈利的商业业务（Commercial Segment）方面，它还是备受看好的。”

微软之前发布业绩时也说，公司是希望维持目前的投资步伐以守住市场份额。它希望能够在企业寻求整合供应商时，赢得更大份额的资讯科技预算，并保持它长期的战略定位，而不是为了眼前的短期盈利，而采取大幅削减开支。

韦斯说：“我们在很大程度上是同意这个战略的。因为它能确保微软在长期增长领域的定位和优势。微软旗下增长迅速的云端Azure和Dynamics 365，以及增长平稳的Office 365，这三者集合在一起将有助于管理层实现商业业务增长20%的目标。”

基于此，韦斯仍然对微软“长期的增长充满信心”，并认为与同行相比，微软股目前是“相对低估”的。因此他继续给予微软“买入”评级，目标价是307美元。

在Tipranks的29名分析师当中，有26名给予微软股“买进”的评级，三名给予“持守”，一年期限平均目标价是295.38美元。以隔夜的245.12美元闭市价计算，分析师认为该股还有20.50％的向上潜能。