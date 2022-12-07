德国逮捕阴谋推翻国家的极右翼嫌疑人

（早报讯）德国联邦政府逮捕了25名极右翼恐怖组织的成员和支持者，这些人企图以武力推翻德国政府。

德国检察官星期三（12月7日）宣布，被捕者包括一名现役德军与数名后备军人。这名现役德军是德国特种部队成员。

检察官称，该组织受到了匿名者Q（QAnon）和“帝国国民”（Reichsbürger）的深层国家阴谋论的启发。这些阴谋论不承认现代德国的合法性，坚称尽管纳粹在第二次世界大战中战败，但更大的“德意志帝国”仍然存在。

这一组织的计划设想，一名也是前德国王室成员的嫌疑人海因里希十三世（Heinrich XIII P. R.）将成为德国未来的领导人，而另一名嫌疑人吕迪格（Ruediger v. P.）是军事部门的负责人。

德国内政部长法瑟在一份声明中宣布，政府将以法律的全面力量回应这种危害国家的行为，并称进一步调查将揭示这一组织的政变计划进展到了什么程度。

她说：“这些调查让我们得以看见，‘帝国国民’产生的恐怖主义威胁的可怕。”她补充说，德国知道如何抵御“民主的敌人”。

德国检察署的公告说，执法单位出动3000名军警在德国11个联邦州，进行大规模搜捕，嫌犯分别在柏林市、巴登—符腾堡州、巴伐利亚州、黑森州、下萨克森州、萨克森州、图林根州，以及奥地利与意大利遭到逮捕。

德国军事情报局（BAMAD）官员告诉记者，这些嫌犯至少从2021年11月开始，就基于其偏激的意识形态，着手准备推翻政府，这些准备工作包括购买设备，招募成员，以及进行射击训练。他们招募的重点对象是现役或退役的军人、警察等具有军事安全背景的人员。

军事情报局说，他们向德国联邦调查机构与检方提供情报，进行合作，促成了这次的大搜捕。

德国检察官还说，其中一名被告曾与俄罗斯当局取得联系，这一组织还将俄罗斯视为新秩序中的核心国家。

俄克里姆林宫发言人佩斯科夫星期三否认了这一说法，称俄罗斯不可能参与所谓的极右翼推翻德国政府的阴谋，并说“这似乎是德国内部的问题”。