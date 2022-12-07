德国逮捕阴谋推翻国家的极右翼嫌疑人

文 /
姚博闻

发布 / 2022年12月7日 8:34 PM

在12月7日的一次突袭行动中，德国特警部队在西部城市法兰克福拘捕了极右翼恐怖主义嫌疑人海因里希十三世。（法新社）
在12月7日的一次突袭行动中，德国特警部队在西部城市法兰克福拘捕了极右翼恐怖主义嫌疑人海因里希十三世。（法新社）

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（早报讯）德国联邦政府逮捕了25名极右翼恐怖组织的成员和支持者，这些人企图以武力推翻德国政府。

德国检察官星期三（12月7日）宣布，被捕者包括一名现役德军与数名后备军人。这名现役德军是德国特种部队成员。

检察官称，该组织受到了匿名者Q（QAnon）和“帝国国民”（Reichsbürger）的深层国家阴谋论的启发。这些阴谋论不承认现代德国的合法性，坚称尽管纳粹在第二次世界大战中战败，但更大的“德意志帝国”仍然存在。

这一组织的计划设想，一名也是前德国王室成员的嫌疑人海因里希十三世（Heinrich XIII P. R.）将成为德国未来的领导人，而另一名嫌疑人吕迪格（Ruediger v. P.）是军事部门的负责人。

德国内政部长法瑟在一份声明中宣布，政府将以法律的全面力量回应这种危害国家的行为，并称进一步调查将揭示这一组织的政变计划进展到了什么程度。

她说：“这些调查让我们得以看见，‘帝国国民’产生的恐怖主义威胁的可怕。”她补充说，德国知道如何抵御“民主的敌人”。

德国检察署的公告说，执法单位出动3000名军警在德国11个联邦州，进行大规模搜捕，嫌犯分别在柏林市、巴登—符腾堡州、巴伐利亚州、黑森州、下萨克森州、萨克森州、图林根州，以及奥地利与意大利遭到逮捕。

德国军事情报局（BAMAD）官员告诉记者，这些嫌犯至少从2021年11月开始，就基于其偏激的意识形态，着手准备推翻政府，这些准备工作包括购买设备，招募成员，以及进行射击训练。他们招募的重点对象是现役或退役的军人、警察等具有军事安全背景的人员。

军事情报局说，他们向德国联邦调查机构与检方提供情报，进行合作，促成了这次的大搜捕。

德国检察官还说，其中一名被告曾与俄罗斯当局取得联系，这一组织还将俄罗斯视为新秩序中的核心国家。

俄克里姆林宫发言人佩斯科夫星期三否认了这一说法，称俄罗斯不可能参与所谓的极右翼推翻德国政府的阴谋，并说“这似乎是德国内部的问题”。

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