马国反贪会：正在调查前政府是否滥用6000亿令吉案

（早报讯）马来西亚反贪污委员会（反贪会）透露，反贪会正在调查前政府被指滥用6000亿令吉（约1854亿新元）案。

反贪会星期四（12月8日）下午发文告说，多名人士指控6000亿令吉政府资金遭滥用后，反贪会决定详细、透明和专业的调查此事。

反贪会主席阿占巴基星期二（6日）晚间说，他们已开始调查此事，但他拒绝透露其他详情。《新海峡时报》星期三（12月7日）引述消息人士报道，反贪会将传唤协助调查者除了扎夫鲁，还有前首相慕尤丁与前卫生部长凯利。

希盟成员党国家诚信党的候任雪兰莪乌鲁冷岳区国会议员沙尼11月30日说，他已报警要求彻查慕尤丁2020年3月至2021年8月执政期间，国盟政府的6000亿花销是否有问题，因为当时国会没有召开而无法审查这笔资金。

沙尼星期三（12月7日）说，他是首名就此事向警方报案者，反贪会则尚未联系他。他目前正搜集更多证据与文件，准备到时一起提供给反贪会。

首相安华星期一（12月5日）在新内阁首次特别会议后的记者会说，政府交由执法机构决定是否调查及采取行动。慕尤丁当天则在脸书自称不知道6000亿令吉的数字从何而来，并认为可能是指他执政期间推出约5300亿令吉的八项经济振兴配套。