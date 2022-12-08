周四美市盘前小幅走高 重点谈老字号金宝汤的业绩

星期四（12月8日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（12月8日）在狭小的区域间波动，截稿时小幅走高。标准与普尔500指数是否有望结束连续五个交易日的跌势，目前仍不明确。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升3.40点或0.09％，报3937.30点；纳斯达克100指数期货起24.10点或0.21％，报11521.50点；道琼斯指数期货则微跌9.10点，报33588.80点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（7日）走势忽起忽落，最后收盘时以下跌结束一天的交易，走势缺乏明确方向。

标准与普尔500指数隔夜连续第五天下跌，不过跌幅缩小，只微跌7.34点，闭市报3933.92点。重量级的道琼斯指数算是持平，微起1.58点，闭市报33597.92点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.45％或52.29点，以11497.39点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是102亿9000万股，比过去20天的109亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

运动服饰Lululemon Athletica将在今晚股市收市后发布季度业绩。市场分析师预测，该公司季度每股盈利会是1.96美元，营业额则是18亿1000万美元。Lululemon股价在今晚盘前交易中，起2.36美元，截稿时报374.69美元。

零售百货巨头Costco Wholesale Corporation也将在今晚股市收盘后发布季度业绩。市场分析师预测，Costco的季度每股盈利会是3.11美元，营业额则会是546亿4000万美元。Costco股价在今晚盘前交易中，上升2.13美元，截稿时报484.10美元。

代表联合航空（United Airlines）各阶层员工的工会隔夜说，他们将联合起来与联合航空进行合同谈判。联合航空股价在今晚盘前交易中起0.39美元，截稿时报44.45美元。

下文我们来看看家喻户晓的老字号金宝汤（Campbell Soup）的最新季度业绩。今晚盘前该股微退0.23美元，截稿时报55.95美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carvana Co、游戏驿站（GameStop）、苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五四只活跃股的股价起多跌少。

金宝汤会在明年1月30日派发股息。凡是在明年1月5日之前注册的股东都将获得每股0.37美元的股息。如果按年计算的话，金宝汤的年股息是1.48美元。（路透社）

金宝汤（Campbell Soup）

（纽约证券交易所代码：CPB）

（早报讯）在零售价调高、生产力提高以及供应链改善的情况下，家喻户晓的老字号金宝汤隔夜公布的最新季度业绩，比市场分析师预估的还要强劲，带动金宝汤股价创下52周新高。该股在隔夜交易中，一度上升到56.24美元高峰，最后闭市时报56.18美元。

根据金宝汤截至今年10月底的2023财年第一季度业绩报告，该公司的季度营业额是25亿8000万美元，比分析师估计的24亿4000万美元来得出色。它的季度每股盈利则是1.02美元，也比分析师普遍预测的0.87美元要高出0.15美元。

金宝汤也会在明年1月30日派发股息。凡是在明年1月5日之前注册的股东，都将获得每股0.37美元的股息。如果按年计算的话，金宝汤的年股息是每股1.48美元。

因为强劲的第一季度业绩，再加上老字号的品牌势头和供应链的改善，金宝汤高管隔夜也上调了对2023财年的全年业绩预测。

首席财务官比克赫曾（Mick Beekhuizen）说：“我们现在预计全年的净营业额增长率，会从原本预测的7%增加到9%。调整后的息税前盈利（EBIT）增长率，则会从原本预测的2.5%增加到6.5%。调整后的每股盈利增长率，则会从2%增加至5%。”

比克赫曾也说：“我们第一季度的营运现金流是2亿2700万美元。充裕的现金流让我们能够继续投资在业务方面，而且也让我们能够通过派发股息和回购股票，回馈股东超过1亿5000万美元。”

金宝汤在业绩发布会上也透露，公司目前也正在计划第四次调高零售价。不过，在价格不断调高的情况下，在Tipranks的四名分析师似乎不像金宝汤高管那么有信心，认为消费者还会继续购买产品。他们当中只有一名给予金宝汤股“持守”的评级，三名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是46.25美元。以隔夜的56.18美元闭市价计算，分析师甚至认为该股会有17.68％的向下可能。