德国预计未来几天将逮捕更多政变阴谋者

（早报讯）德国预计在未来几天会有更多针对极右翼恐怖组织的逮捕和突击行动。

据路透社报道，德国图林根（Thuringia）内政部长迈尔（Georg Maier）星期四（12月8日）告诉德意志广播电台（Deutschlandfunk）：“根据我的经验，通常会有第二波逮捕行动。”

德国检察署星期三（7日）宣布，当局出动3000名军警在德国11个区域展开大搜捕，在柏林、巴登—符腾堡州、巴伐利亚州、黑森州、下萨克森州、萨克森州、图林根州抓获23个属于“第三帝国公民”（Citizens of the Reich）的极端分子，另外两人在奥地利与意大利落网。被捕者包括一名现役德军与几名后备军人，这名现役德军是德国特种部队成员。他们密谋推翻政府和攻击国会。

德国政府依据隐私法列出这一极端组织的领导人——海因里希十三世（Heinrich XIII P. R.），他是图林根州罗伊斯家族（House of Reuss）的后裔。

德国联邦警察办公室主任穆恩奇（Holger Muench）星期三晚间告诉德国电视二台（ZDF），他预计未来几天会有更多的嫌疑人被曝光。

内政部长迈尔特别指出，议会中的德国选择党（AfD）成为了右翼极端分子的接口，并散布推翻国家的幻想。

“第三帝国公民”的意识形态与极右翼组织“帝国运动”和阴谋论组织“匿名者Q”（QAnon）一脉相承，他们坚信德国是由一个“深层政府”统治。“帝国运动”分子不承认现代德国是一个合法国家，并坚决认为，尽管纳粹德国在第二次世界大战中战败，但更大的“德意志帝国”（Deutsche Reich）仍然存在。