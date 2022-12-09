美国：北京寻求短期内与华盛顿维持稳定关系

（早报讯）美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔说，北京寻求在短期内与美国维持稳定关系，这是因为中国当前面临国内经济挑战，以及亚洲对其强势外交的抵制。

路透社和彭博社综合报道，上个月，严格的防疫管控措施在中国多地引发不满，并演变成广泛的抗议活动，这是习近平2012年成为中国国家主席以来，中国民众最大的一次不满表态。

严格的防疫措施导致中国经济放缓，但新松绑措施也引发人们对病毒可能会加速蔓延的担忧。

坎贝尔星期四（12月8日）在华盛顿的阿斯彭安全论坛上说，这些问题，再加上中国使多个邻国心怀不满的事实，促使它有兴趣在“短期内”，与华盛顿建立更可预测的关系。

坎贝尔称“中国的咄咄逼人同时挑战了许多国家”，并提到了中国与日本和印度的领土争端。他说，中国激进的“战狼”外交显然不成功，在东海挑战日本及在喜马拉雅山麓与印度进行军事对峙的做法损害了北京的国际地位。

“我认为，他们已意识到这在许多方面适得其反。”

坎贝尔说：“这一切促使我相信，中国现在最不需要的，就是与美国建立公开的敌对关系。他们想要一定程度的可预测性和稳定性，而这也是我们所寻求的。”

坎贝尔说，在接下来的几个月里，世界将看到华盛顿和北京之间“恢复一些更实际、更可预测的大国外交元素”。

“我认为我们将看到一些事态发展，我相信这会让整个区域更加放心。”

坎贝尔没有具体说明是哪些发展。

坎贝尔也谈到，俄罗斯在乌克兰的战争导致印太地区就维护台湾的和平与稳定进行了更多的幕后讨论。中国大陆称台湾是中国领土不可分割的一部分。

“如果出现挑战，这将在战略和商业方面产生可怕的后果，而且不符合任何人的利益。所以我认为每个国家都了解这里的敏感性。”

另外，五角大楼负责印太事务的高级官员拉特纳（Ely Ratner）星期四说，2023年可能是一个世代以来美国在印太地区军事态势最具变革性的一年。

拉特纳在美国企业研究所讲话时强调了美国与菲律宾和澳大利亚等地区盟友的合作，“我们将兑现人们长期以来一直在寻找的战略承诺。”

习近平与美国总统拜登上个月举行了首次面对面元首会晤，而华盛顿在两天前宣布加强在澳大利亚的轮换军事存在，以应对两国对中国的共同担忧。