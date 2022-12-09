为巩固太平洋战略利益 美争取今年底与三岛国敲定最高援助金额

（早报讯）美国正在争取于今年年底前与三个太平洋岛国就最高援助金额达成协议。

美国国务院一名官员星期四（12月8日）向路透社披露，这是美国在巩固太平洋战略利益的谈判中至关重要的一个组成部分。

马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦（The Federated States of Micronesia，简称FSM）和帕劳均为主权国家。这三个太平洋岛国1980年代与美国签署“自由联系条约”（Compacts of Free Association，简称COFA），确立美国对它们负有防御责任以及美国进入太平洋大片区域的专属访问权。

美国与马绍尔群岛和密克罗尼西亚联邦的“自由联系条约”将在2023年截止，与帕劳的契约则将在2024年到期。

虽然三个岛国仍与华盛顿保持密切联系，但批评人士警告说，未能与它们达成新的经济援助条款，可能会促使它们转向中国寻求资金或增加贸易和旅游业发展。

美国国务院一名官员星期四说：“我们正在讨论的不是在年底前签署最终协议文本，我们的目标是就各方同意的最高援助金额达成良好共识。”

这名官员拒绝透露正在讨论的数额，仅说华盛顿希望在今年年底或明年年初与这三个国家敲定协议。

另一熟悉会谈情况的消息人士称，援助金额可能包括每年向COFA三个国家提供数亿美元的援助金，尽管每年的金额会因援助目的不同而可能有所不同。